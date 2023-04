Feuerwehr rettet eingeklemmten Autofahrer

Wie die Feuerwehr mitteilt, geriet am Sonntag kurz nach Mittag ein Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya aus bislang unbekannten Gründen auf der Hainfelder Bundesstraße Richtung Leobersdorf von der Fahrbahn ab, kam ins Bankett und rammte dort frontal einen Baum. In weiterer Folge wurde sein Dacia in die Uferböschung geschleudert, wo die Fahrt noch vor dem Flussbett der Triesting, im unwegsamen Gelände stoppte. Augenzeugen, die den Unfallhergang beobachtet hatten, leisteten Erste Hilfe und verständigten über den Notruf die Rettungskräfte.

Die Feuerwehren Pottenstein und Fahrafeld wurden von der Bereichsalarmzentrale Baden zu einem technischen Einsatz "Menschenrettung (Alarmstufe T2), Pkw in Bach, 1 Person eingeklemmt" alarmiert.

An der Einsatzadresse, Höhe Straßenmeisterei an der B18, waren bereits die Sanitäter vom Roten Kreuz sowie eine Polizeistreife vor Ort. Auch der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" befand sich im Anflug. „Wir sicherten zunächst die Unglücksstelle und errichteten den vorsorglichen Brandschutz“, berichtet Markus Hackl vom Abschnittsfeuerwehrkommando Pottenstein.

Der Autofahrer war hinter seinem Lenkrad eingeklemmt. Die Sanitäter und der Notarzt kümmerten sich um den Verletzten und stabilisierten seine gesundheitliche Lage. Danach versuchten sie den Mann, der bei Bewusstsein war, schonend aus seiner misslichen Lage zu befreien. „Dies erwies sich als schwierig, da das Fahrzeug durch den Unfall stark deformiert war und im Geäst der Uferbewachsung im steilen Gelände verkeilt war“, beschreibt Hackl.

„Mit dem Hydraulischen Rettungsgerät, auch 'Schere und Spreitzer' genannt, musste das Fahrzeug behutsam aufgebrochen werden, während der Patient unter medizinischer Beobachtung vom Notarztteam stand. Erst dann konnte der Verletzte schonend aus dem Unfallwrack geborgen und zur weiteren Versorgung in ein Unfallkrankenhaus geflogen werden.“

Jetzt konnte die Feuerwehr mit der Bergung des Unfallwagens beginnen. Mit einem Kran konnte das Auto aus der Böschung auf die Fahrbahn gehoben werden und wurde zu einem sicheren Abstellplatz gebracht. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von herumliegenden Wrackteilen und Verschmutzungen. Als alle Arbeiten erledigt waren, rückte die Mannschaft mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 13 Mann Besatzung ins Feuerwehrhaus ein, um die Einsatzbereitschaft wieder herzustellen.

„Ein herzlicher Dank gilt den Kameraden aus Fahrafeld, die uns mit 13 Mann unterstützten, den Sanitätern des Roten Kreuzes Weissenbach, den Polizeibeamten aus Berndorf sowie der Mannschaft des Notarzthubschraubers C3 für die hervorragende Zusammenarbeit“, richtet Markus Hackl seitens der FF Pottenstein aus.







