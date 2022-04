Baden: Royales Frühlingserwachen im ¾-Takt

Vollbild

Diesen Freitag ist es soweit: Für den „Ball Royale der Stadt Baden“ heißt es wieder „It’s Showtime“! Der künstlerische Leiter des Ball Royale, Herbert Fischerauer (r.), hat mit seiner Besetzung wieder ein hochmotiviertes Team von Instrumentalisten und Solisten um sich geschart. So schrieb Pavel Singer (l.) an den Orchester-Arrangements für die Eröffnung und die Mitternachtseinlage. Der Ball Royale der Stadt Baden wird wieder in einer prachtvollen Blütenpracht erstrahlen, einmal mehr erschaffen von Sigrid Weil und ihrem Team. Die Inhaberin von „Floristik modern“ in Baden ist schon seit mehr als 20 Jahren damit beschäftigt, Menschen mit Blumen aus ausschließlich regionalen Betrieben zu erfreuen. Im eleganten Ambiente des Casinos Baden wird am 22. April der „Ball Royale der Stadt Baden“ das erste Mal als Frühlingsball gefeiert. Für die glanzvolle Eröffnung wird auch diesmal die „Tanzwelt Zehender“ mit einer zauberhaften Choreografie für ihr Jungdamen- und Herrenkomitee verantwortlich zeichnen. Pandemiebedingt wurde erst Mitte März in der Tanzschule Zehender umso eifriger geprobt, "um den Wiener Walzer und viele weitere Tänze zu perfektionieren“, freuen sich Manfred Zehender und Herbert Fischerauer über das glühende Engagement der Jugendlichen. Einen Ballabend genießen und dabei der Natur Gutes tun? Ein rauschendes Fest und dennoch Nachhaltigkeit? Spaß ohne schlechtes Gewissen? All das wird der diesjährige „Frühlings“-Ball Royale der Stadt Baden am 22. April umsetzen. Überall wird der „grüne Faden“ zu sehen, zu spüren, zu genießen sein. Zusätzlich wird der diesjährige Frühlingsball natürlich von vielen hochkarätigen Liveacts getragen.

