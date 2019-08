In einem Auswahlverfahren für die Leitung des traditionsreichen Casinos in Baden fiel die Entscheidung auf den 53-jährigen Alexander Frantes. Frantes verfügt über langjährige Erfahrung im operativen Spielbetrieb und ist derzeit im Casino Wien als Saalchef tätig. Seit 1987 in Diensten von Casinos Austria, absolvierte er neben der Ausbildertätigkeit für Croupiers umfangreiche Führungsseminare und war sowohl für Service Excellence als auch für Spielerschutz verantwortlich. Wertschätzende Mitarbeiterführung und das Bewusstsein der Vorbildrolle als Führungskraft haben ihn auf die kommende Tätigkeit im Casino Baden gut vorbereitet.

Die Eigenschaften Ehrlichkeit und Authentizität beschreiben den Auftritt des neuen Direktors wohl am besten. „Man kann Direktor nicht lernen, man muss viele komplexe Aufgaben in diesem großen Haus lösen und bereit sein sich täglich weiterzuentwickeln“, sagt Alexander Frantes zu seiner neuen Funktion. Kontinuität in der Führung der Spielbetriebe sei von besonderer Wichtigkeit für Gäste, Mitarbeiter und den Konzessionsgeber. Deswegen wird der derzeitige Direktor Edmund Gollubits noch bis Jahresende in beratender Funktion tätig sein.