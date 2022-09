Klima- und Umweltfilmtage im Cinema Paradiso Baden

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Wir halten den Klimaschutz für ein dringliches Problem, das in diesen Zeiten schon wieder aus dem Fokus gerät“, beobachtet Christoph Wagner, der als Projektleiter im Cinema Paradiso die Klima- und Umwelt-Filmtage mit Andreas Sattra betreut. Diese finden heuer zum 9. Mal statt und sollen vor allem sensibilisieren.

In Zusammenarbeit mit dem Umweltreferat der Stadtgemeinde Baden unter Gerfried Koch und der Energie- und Umweltagentur (ENU) des Landes Niederösterreich arbeiten alle an der Förderung zu einem ausgewogenen Dialog: „Wir wollen nicht nur Probleme wälzen, sondern auch gute Initiativen aufzeigen, wie man Klimaschutz gut machen kann“, so Wagner.

Faire Diskussions-Plattform

„Wir wollen auch Hoffnung machen und Beispiele aus der ganzen Welt zeigen, wir holen die Welt in den Kinosaal und wollen den Fakten Gehör verschaffen.“ Auf der einen Seite wolle man darlegen, wie schlimm es bereits ist, z.B. in der Antarktis oder der Südsee, aber auf der anderen Seite wolle man positive Projekte und Entwicklungen zeigen.

Das Cinema Paradiso engagiert sich seit knapp einem Jahrzehnt um eine faire Diskussions-Plattform auf breiter Ebene. Und indirekt spare man CO2, weil man nicht in die Länder reisen müsse, die man im Kino besuche. Kann eigentlich ein Kinobetrieb auch etwas zum Klimaschutz tun? „Ja klar, die Tropennächte werden mehr, das ist zwar schön für unser Open-Air-Kino, aber wir haben heuer wieder erlebt, wie sich das dramatisch verstärkt.“

Popcorn vom heimischen Biomaisbauern

Deshalb versuche das Cinema ebenfalls einen kleinen Beitrag zu leisten, „bei uns gibt es z.B. nur Popcorn vom heimischen Biomaisbauern, auch bei den Getränken setzen wir auf regionale Produkte.“ Und im Sommer „klimatisieren wir unsere Kinosäle nicht extrem herunter.“

Das Thema Klima gehe „schnell unter und wird gerne auf die lange Bank geschoben“, dem soll bei den Klima- und Umweltfilmtagen entgegengewirkt werden. Das sieht auch Gerfried Koch vom Klimareferat so, „man braucht nichts schön reden, diese Zeiten sind vorbei, das heurige Jahr unterscheidet sich von den letzten acht Jahren und zeigt, dass wir in einer Situation stecken, die wir noch nie hatten, das tritt aber gerade ein wenig in den Hintergrund“, so Koch.

Einzigartiges Format

„Diese Filmtage sind etwas Besonderes und weit über die Grenzen bekannt“, so Koch stolz. Es gehe auch ihm nicht um Ängste schüren, sondern, „es geht ganz klar darum: Was kann man noch tun, was ist zu tun, wer hat was zu tun, und das beginnt bei der Politik und endet bei jedem Einzelnen von uns!“

Die Kooperation funktioniere „1A“, zwischen den drei Partnern und so ein Format gebe es in ganz Österreich kein zweites Mal, „wir haben uns wirklich einen Namen gemacht und wir sprechen über die Schiene Kultur und Film neue Leute an. So wird die Badener Philosophin Cornelia Mooslechner-Brüll einen philosophischen Salon veranstalten, wo die Klimakrise aus einem philosophischen Blickwinkel heraus analysiert wird und darum gehe es, „neue Perspektiven und Lösungen schaffen.“

