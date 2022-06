Der Badener Sparkassen Stadtlauf geht in die 21. Runde

Werbung

In der schönen Badener Innenstadt werden Bewerbe für die ganze Familie geboten – dank zahlreichen Partnern wird zusätzlich ein umfassendes Entertainment-Programm auf die Beine gestellt. Erstmals ist auch der ADAMAH BioHof als regionaler Partner mit dabei.

Mit dem ADAMAH BioHof, der mit seinem BioKistl seit vielen Jahren Erfolge feiert, wird heuer zum ersten Mal eine gemeinsame Kooperation umgesetzt – BesucherInnen des Badener Sparkassen Stadtlaufs dürfen sich unter anderem auf Bio-Obst freuen.

Projektleiter Richard Rohr: „Der Countdown läuft! Wir freuen uns schon sehr und danken unseren Partnern, wie dem ADAM BioHof – gemeinsam können wir am Sonntag ein tolles Rundum-Erlebnis mit leckeren Bio-Snacks präsentieren.“

Gudrun Hauser-Zoubek vom ADAMAH BioHof: „Sehr gerne unterstützen wir diese großartige Veranstaltung mit bereits langer Tradition in Baden und wir wünschen allen fleißigen Sportlerinnen und Sportlern viel Erfolg und eine gute Stärkung mit unseren Bio-Vitaminen.“

Das Rahmenprogramm

Neben den einzigartigen Bewerben warten beim Badener Sparkassen Stadtlauf presented by TUI viele Highlights für die ganze Familie: Zusätzlich zu Gutscheinen und Goodies werden die SportlerInnen mit gratis Massagen verwöhnt. Mit DJ und Musik entlang der Strecke lässt die Motivation nicht lange auf sich warten!

Partner, wie der ADAMAH BioHof, Raw Energy und Sojarei sorgen für ein ausgewogene Stärkung. Die Kleinsten können sich beim Kinderentertainmentprogramm by Kinderwelt.at, den Hüpfburgen und Kinderschminken austoben. Auch ein Kinder Warm Up Programm powered by Sparkasse Baden ist dabei.

Jetzt Startplatz sichern!

Die Online-Anmeldung ist noch bis 23.6. unter https://www.badenerstadtlauf.at/anmeldung geöffnet. Sparkassen KundInnen erhalten eine Vergünstigung mit dem Gutscheincode „SparkBaden22“.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.