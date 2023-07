Badener Bio-Bär liefer Leckerlis ohne Zusatzstoffe bis zu Haustür

Der Biobär ist seit sieben Jahren eine nachhaltige BIO-Institution in Baden.

Das Credo des Unternehmens: Biologisch, nachhaltig und regional zu produzieren und in diesem Sinne lebt das Unternehmer-Ehepaar Andreas und Birgit Lechner auch privat. Und genau dieses Credo wird an die Kunden weitergegeben.

Die aktuelle Neuheit: „Mit unseren Geschäftspartnern produzieren wir nun biologisch, nachhaltig, regional und auch ressourcensparend Tiernahrung für Hunde und Katzen“, sagt Biobär-Chef Andreas Lechner. Der seit 25 Jahren als Unternehmer tätige Umweltschützer engagiert sich mit seiner Ehefrau Birgit bereits seit langem für den Umwelt- und Tierschutz. Jedes Tierleid soll vermieden werden, meint der Badener, der dies auch mit seinem Bienenburgen unter Beweis stellt. Seit ein paar Tagen gibt es das neue Sortiment für Haustiere sogar mit Kostproben. Das Spektrum ist reich: Nass- und Trockenfutter, hypoallergene sowie sensitive Ernährung für Junghunde und Welpen sind hier in allen Geschmacksrichtungen für unsere tierischen Begleiter erhältlich.

„Das, was wir für die Menschen in der hochwertigen biologischen Qualität anbieten, möchten wir nun auch für die Tiere anbieten“, ergänzt Lechner. In wiederbefüllbaren Schraubgläsern sowie in Papierbeuteln für Leckerlis sind alle Waren mit den Ingredienzien von Huhn, Fisch, Wild, Lamm und Reis auch online erhältlich. Mit den Tierfuttererzeugern in Salzburg und Niederösterreich wird intensiv zusammengearbeitet. Das alternative Unternehmen ist auf Erfolgskurs: Das Produktsortiment wird ständig erweitert und soll bald auf 500 Waren steigen.

www.biobaer.at