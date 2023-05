„Grünes Wohnen“ in Wampersdorf

Am 15. Mai übergab die Marktgemeinde Pottendorf 13 von ihr errichtete Wohnungen in Wampersdorf an ihre Miterinnen und Mieter. Die Wohnungen sind zwischen 49 und 79 Quadratmeter groß und verfügen teilweise über einen Garten, Balkon oder eine Terrasse. Sie wurden in Passivbauweise mit einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe, einer 30 Kilowatt-Peak starken Photovoltaik-Anlage und einer begrünten Fassade errichtet. Die Kosten für das Projekt betrugen rund 2,5 Millionen Euro und wurden durch 740.000 Euro Coronahilfe des Bundes mitfinanziert.

Pottendorfs Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner freut sich: „Die Mieterstruktur ist sehr jung, mit einem Durchschnittsalter von 29,1 Jahren. Zudem haben wir eine gemeindeeigene Jugendförderung entwickelt. Personen unter 30 Jahren, deren Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überschreitet und die eine Wohnung unter 65 Quadratmeter wählen, erhalten eine Halbierung des Baukostenbeitrags. Die Miete ist dann für die ersten fünf Jahre rund ein Drittel günstiger.“

Zur Eröffnung begrüßte der Bürgermeister neben der Planerin Julia Knötzl-Ismail auch Ortsvorsteher Franz Pöschl und den Landtagsabgeordneten und Bürgermeister von Ebreichsdorf, Wolfgang Kocevar, SPÖ.

