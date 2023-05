Stadt Ebreichsdorf sponsert Gratiskarten für Seibersdorfer Bad

Die Stadtgemeinde Ebreichsdorf setzt auch in diesem Jahr ihr erfolgreiches Angebot fort und präsentierte die Schwimmbadgutscheine für das Sportbad Seibersdorf. Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ), Jugend-Stadtrat René Weiner (Bürgerliste) und Jugend-Gemeinderätin Lisa Gubik (FPÖ) gaben bekannt, dass diese Gutscheine auch heuer wieder an die Kinder und Jugendlichen der Stadt ausgegeben werden. Ab sofort kann jeder, der seinen Hauptwohnsitz in der Stadtgemeinde Ebreichsdorf hat und am 31.12.2023 noch nicht 16 Jahre alt ist oder einen gültigen Schülerausweis besitzt, kostenlos zwei Eintrittskarten pro Woche im Bürgerservice des Rathauses abholen.

Parteien sind sich über Aktion einig

Jugendstadtrat René Weiner betont: „Die Nachfrage nach dieser Aktion für die Kinder unserer Stadt ist immer groß. Daher freut es mich, dass diese auch heuer wieder einstimmig im Gemeinderat beschlossen und somit verlängert wurde.“ Auch Jugendgemeinderätin Lisa Gubik freut sich: „Mit dieser erfolgreichen Jugendaktion freuen wir uns, wieder einen Beitrag zu leisten, dass unsere Jugendlichen die Sommermonate in vollen Zügen genießen können.“ Und Kocevar merkt an: „Für uns als Stadt sind auch die Freizeitangebote für unsere Jugendlichen prioritär. Wir freuen uns, wenn die Kinder unserer Stadt von diesem Angebot profitieren können und wünschen Ihnen ganz viel Spaß und eine herrliche Sommerstimmung.“

