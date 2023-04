Sifting Sand tritt für Lions Club Baden Helenental auf

Der Lions Club Baden Helenental freut sich sehr, die beliebten Badener Folk-Rocker „Sifting Sand“ ein weiteres Mal für ein Benefiz-Konzert gewonnen zu haben. Von Eric Clapton über die Eagles bis zu Bruce Hornsby, anspruchsvoll und eigenständig arrangiert, spannt sich ihr Repertoire. Prominent unterstützt werden sie im Theater am Steg am Dienstag, 18. April ab 19 Uhr von der international bekannten und vielfach ausgezeichneten Sängerin und Percussionistin Iris Camaa, Ex-Bandmitglied von Tangerine Dream.

Der Erlös der Veranstaltung kommt zur Gänze sozialen Projekten im Raum Baden zugute. Karten gegen Spende von 22 Euro gibt es in der Landschaftsapotheke am Hauptplatz und beim Papiergeschäft Trenner-Gisch. Eventuelle Restkarten an der Abendkasse.

