Mit Rätselheft kommt keine Langeweile auf in Traiskirchen

Die beiden von Gemeinderätin Karin Blum, SPÖ, entwickelten Comicfiguren machen sich im neuen Rätselheft auf eine Rätselrallye durch die Ladenzeile des Museums. In den vielen Geschäften gibt es knifflige Aufgabe zu lösen und spannende Dinge zu entdecken. Das Rätselheft ist für Kinder von 6 bis 11 Jahren gedacht und lässt sie die Welt von anno dazumal spielerisch entdecken.

Das Rätselheft ist kindergerecht aufbereitet und lädt dazu ein, in den Geschäften der Ladenzeile genauer hinzusehen. Das ist nicht nur für kleine Gäste interessant, auch die Großen können dabei noch einiges entdecken. Sei es, die Namen der Geschäftsinhaber herauszufinden, die verschiedenen Uhrenbezeichnungen beim Uhrmacher zu benennen oder in der Tastbox Gegenstände zu ertasten. Wer am Schluss auch noch neun knifflige Fragen richtig löst, auf den wartet mit dem richtigen Lösungswort eine kleine Belohnung bei der Kassa. Sogar eine alte Postkarte mit einer Ansicht von Traiskirchen aus dem 19. Jahrhundert - aus dem Archiv - ist Teil des Rätselheftes, bereit zum Ausschneiden und Versenden.

Die eigene Vergangenheit ist spannend zu entdecken

Mit viel Kreativität und Fantasie haben Kulturvermittlerin Tanja Witzmann vom Museum und Marcus Racz vom Kulturamt das Rätselheft für Kinder gestaltet. Im Traiskirchner Museum wird das Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche stärker ausgebaut. „Das ist ein wichtiger Punkt im Bildungsprozess“, betont Kulturgemeinderat Robert Eichinger, SPÖ. So gibt auch jeden ersten Sonntag im Monat um 10 Uhr ein abwechselndes Kinderprogramm.

Das Rätselheft ist an der Kasse des Museums gratis erhältlich. Kinder ab sieben Jahren und ihre Eltern können, ausgerüstet mit dem Rätselheft und einem Stift, das Museum neu entdecken.