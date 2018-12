Seit nunmehr 40 Jahren ist Gustaf Leitner als ehrwürdiger Nikolaus unterwegs, um brave Kinder zu belohnen und die Schlimmeren ganz sanft und ein klein wenig zu tadeln, ohne auf die Motivation zu vergessen.

Das Nikolaus-“gehen“ gehört bei der Familie Leitner bereits seit Generationen zur gelebten Tradition und eines Tages übernahm schließlich Gustaf diesen schönen Brauch, um den Kindern Freude zu bereiten und in deren erwartungsfrohe Augen zu blicken. Bei seinen ersten Gehversuchen als heiliger Mann kam er, quasi im „Probegalopp“ nur in der engeren Familie zum Einsatz, doch ein wenig später ging es, ganz traditionell, von Haus zu Haus.

Nachdem schon sehr bald in der gesamten Further Bevölkerung eine immens große Nachfrage nach seinen Besuchen herrschte, entschloss sich der Nikolaus dazu, mithilfe der Gemeinde Furth auf dem Dorfplatz im Rahmen eines sehr romantischen kleinen Schauspiels die Kinder zu beschenken.

„Im Laufe meiner langen Nikolauslaufbahn wurden bereits so rund um die 3.000 Nikolaussackerl an die Kinder verteilt. Aber natürlich nur an die ganz Braven“, so „Nikolaus“ Leitner augenzwinkernd. Strahlende und glückliche Kinderaugen danken ihm dafür jedes Jahr aufs Neue für dieses schöne Schauspiel.

Leitner trägt übrigens bei seinen Nikolausauftritten ein echtes und altehrwürdiges Bischofsgewand, das er von Klosterschwestern als Geschenk für seine schöne Tätigkeit erhielt.