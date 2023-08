Regulärer Spielbetrieb als Belastungsprobe

„Es wird in der heutigen Zeit immer schwieriger Freiwillige Personen für den regulären Spielbetrieb zu finden. Auch die Auflagen vom Verband helfen da nicht“, machte Sooß-Obmann Peter Miglitsch immer wieder auf ein Schieflage aufmerksam. Ein paar Wochen danach gingen für die Sooßer-Kampfmannschaft, zumindest vorerst, die Lichter aus.

„Knapp über zehn Personen“ braucht etwa Blumau-Obmann Erwin Graber für den regulären Spielbetrieb: „Und das ist ja nicht nur bei den Heimspielen der Erwachsene. Wir haben dann noch knapp 15 Meisterschaftsheimspiele der Jugend, wo wir zumindest die Hälfte des Personals benötigen“, ist sich Graber sicher, dass es heutzutage nicht mehr gehen würde, ohne ein Handvoll gute Personen, die im Verein verwurzelt sind.

Und wenn man sich in den Clubs umhört, handelt es sich hierbei nicht um Einzelfälle.

„Zwei Ordner und einer steht in der Kantine“

Für Unmut sorgt da immer wieder die Regelung, dass es pro Spieltag sieben Ordner benötigt. Auch Tribuswinkel-Obmann Ernst Kopunec hat diesbezüglich eine klare Meinung: „Wenn ich einen beim Eingang habe, einen beim Schiedsrichter und zwei in der Mitte, dann reicht das. Wir erfüllen die Bestimmungen, haben bis zu 17 Freiwillige am Platz. Dann bist du manchmal auf Plätzen und dort sind zwei Ordner und einer steht in der Kantine. Verübeln kann man es aber niemanden.“ Für den Spielbetrieb bleibt Kopunec, ebenso wie Blumaus Graber, aber positiv: „Wir haben ein super Team und das funktioniert. Hätten wir das nicht, müssten wir einiges weglassen.“