Die Fans im Bezirk Baden sind bereit

Von Sonntag, 20. November bis Sonntag, 18. Dezember kämpfen 32 Nationen um den Fußball-Weltmeisterschaftstitel in Katar. Wenngleich die Kritik um die menschenrechtsverletzenden Arbeitsbedingungen im Zuge der Bauarbeiten der WM-Infrastruktur nicht abklingt, macht sich durchaus Vorfreude breit.

Die NÖN hat mit prominenten Fußballfans aus dem Bezirk gesprochen. Die Badener Vizebürgermeisterin und Obfrau der Niederösterreichischen Grünen, Helga Krismer etwa ist begeisterte Fußballanhängerin und freut sich auf die bevorstehenden Matches.

„Ich denke, dass die Kicker und Fans nicht für eine fragwürdige Entscheidung der FIFA aus dem Jahr 2010 büßen sollen“

Helga Krismer

„Ich denke, dass die Kicker und Fans nicht für eine fragwürdige Entscheidung der FIFA aus dem Jahr 2010 büßen sollen“, meint Krismer zur Frage danach, ob man die WM aufgrund der dortigen menschenrechtlich fragwürdigen Umstände denn boykottieren sollte. Auch bei den Spielen in China oder Russland seien Menschenrechtsverletzungen zu Recht ein Thema gewesen, Katar werde sich genauso erklären müssen. Zudem konstatiert Krismer: „Für uns Grüne ist klar: Großveranstaltungen hinkünftig nur mit Einhaltung von Menschenrechten und damit auch Frauenrechten durch die Verbändebeschließen.“

Mit Ebreichsdorf jubelte Trainer Christopher „Skinny“ Maucha erst über den Herbstmeistertitel. Bei Gedanken an die WM verfällt der Badener jedoch nicht in große Jubelstürme. „Jetzt sollte eigentlich die fußballfreie Zeit sein nach einem intensiven Fußballjahr“, spricht Maucha an, dass die WM in Katar ja extra in den Winter verlegt worden ist. Das ändere aber nichts daran, dass sich der 37-Jährige die meisten Spiele zuhause anschauen werde. „Public Viewing wird es bei Minusgraden ja nicht wirklich geben“, nennt Maucha einen weiteren Nachteil der Winter-WM.

Kein Public Viewing in den Gasthäusern

Public Viewings im Freien werden wohl tatsächlich kein Thema sein.

Aber auch der Bezirkswirtesprecher und Inhaber des Winersdorfer Gasthauses Maschler, Gerhard Maschler, kenne niemanden, der die Fußballspiele in seinen Gasträumen übertragen würde. „Ich bin ein regelrechter Fußball-Freak und werde mir viele Spiele im Fernsehen anschauen!“, sagt Maschler jedenfalls. Auf einen Favoriten möchte sich der Gastronom nicht festlegen, er denke aber, dass es heuer eine Überraschung geben werde.

Mit Andreas Kollross (SPÖ), dem Bürgermeister der Marktgemeinde Trumau und Abgeordneten zum österreichischen Nationalrat, gibt es einen weiteren Fußballfan an der Spitze einer Gemeinde: „Eine Fußball-WM ist für einen Fußballfan immer etwas ganz Besonderes. Vor allem, weil man auch immer wieder Spieler dabei entdeckt, die einen faszinieren und man davor nicht so am Radar hatte“, sagt Kollross.

Der Austragungsort, die Gerüchte rund um die Vergabe und vor allem die Situation vor Ort würden diese Vorfreude allerdings enorm trüben. Die Verantwortlichen hätten hier einen gewaltigen Bauchfleck gelandet und dem Fußball wie den Menschenrechten keinen großen Dienst erwiesen.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.