Badener Pilger schafften 120 Kilometer nach Mariazell in vier Tagen

Nach der Segnung der Wallfahrer in der Pfarrkirche St. Josef ging es so richtig los. Der Weg führte über den Hafnerberg, Kaumberg, die Kalte Kuchl, St. Aegyd, Gscheid und Walster nach Mariazell. In Kaumberg stellte sich Bäckermeister Michael Singraber persönlich mit einer unerwarteten Überraschung ein: die Pilger bekamen zur Stärkung ein Wallfahrer-Brot, zusammengesetzt aus Kleingebäcksteilen. Die Wallfahrer sagen noch heute: „Vergelt's Gott für die Stärkung!“

Im Laufe der Wallfahrt vergrößerte sich die Gruppe auf 19 Personen. Vor dem Gnadenaltar der Mariazeller Mutter Gottes fand am 16. Juli um 9 Uhr der Abschlussgottesdienst statt. Geistlicher Leiter der Leesdorfer Fußwallfahrt war Kaplan Ciprian Jacob, die organisatorische Leitung teilten sich Michael Trojer und Reinhold Ploderer.

Großes Dankeschön für das Begleitfahrzeug

Ein herzliches vergelt´s Gott sagen alle Mariazell-Wallfahrer dem Autohaus Weintritt. Das Autohaus hatte das Begleitfahrzeug zur Verfügung gestellt, mit dem das ganze Gepäck und an anstrengenden Nachmittagen der eine oder andere Wallfahrer transportiert wurden.