Esin Turan ist wieder in Baden

Die internationale Künstlerin Esin Turan mit türkisch-österreichischen Wurzeln hat Baden schon mit außergewöhnlicher Aktionskunst bewegt, als sie in einer Burka in den Farben der Ukraine-Flagge gekleidet in der Innenstadt und im Kurpark 2022 die Fotosession „free ticket“ machte.

Im Vorjahr nahm Turan in Baden ihre Serie "free ticket", mit einer Burka in den Farben der Ukraine, die Ungleichbehandlung von Flüchtlingen thematisierend, auf. Foto: Christopher Lane

Der Hintergrund: Sie möchte auf die Ungleichberechtigung von Flüchtlingen und von Frauen, in dieser Serie trägt sie eine rote Burka, in der muslimischen Welt aufmerksam machen. Dieses Projekt in Baden erweckte, wie die NÖN berichtete, beachtliche Aufmerksamkeit. „In meiner künstlerischen Arbeit geht es mir darum, mich mit realen Themen auseinanderzusetzen und vor allem die Bilder, die uns im Alltag umgeben, darin zu integrieren. Ausgangspunkt für viele meiner Installationen und Fotografien waren die zahlreichen globalen Konflikte in den vergangenen beiden Jahrzehnten“, sagt Turan, die ihre Werke nun wieder in der Innenstadt zeigt.

„Erinnerungen, die niemals waren“ ist das Thema ihres neuen kreativen Zyklus, der ab 5. Mai (die Vernissage beginnt um 18 Uhr) bis 6. Juni in der Galerie Breyer zu sehen sein wird. Wenn sie vor der Grausamkeit des alltäglichen Lebens flüchten möchte, erschafft die Kreative in ihren Fotocollagen eigene, surreale Räume, die lebendig, fantastisch und zugleich humorvoll sind. „Esin Turan verarbeitet antiquarische Objekte und Fotos zu implizierten Geschichten. Collagierte, sogenannte Traumszenerien, die in uns starke Emotionen und intensive Erinnerungen zugleich hervorrufen. Die Menschen auf den alten Fotos sind nämlich jemandes Mutter, Vater, Tochter, Sohn. Sie sind Familienmitglieder, Freunde und stehen immer mit anderen Menschen auch in Verbindung. Dennoch sind die Fotos auf Flohmärkten gelandet. Nichts ist bekannt über deren Geschichte“, erklärt Galerist Christopher Lane. Viele von Turans Objekten und Ideen wurden international in Galerien und Ausstellungen gezeigt.

Esin Turan: "Paar am Meer". Foto: Turan

