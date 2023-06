Werner Filak: Street-Fotografie in Baden

Werner Filak hat sich mit seinen Werken einen großen Namen auf der Kunst-Szene gemacht. Auch in seiner Ausstellung in Baden steht Street-Fotografie im Fokus.

Was bedeutet das? Allgemein ist damit eine Fotografie gemeint, die im urbanen, öffentlichen Raum entsteht und aufgenommen wird. Das Credo: Auf Straßen, in Geschäfte oder Cafés hineinblickend. Passanten-Gruppen oder Einzelne werden in den Aufnahmen auch herausgegriffen. Der 1970 geborene Künstler Filak beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Street-Fotografie und breitet einen spektralen Fächer seiner Sichtweisen dabei aus. Denn es gibt immer wieder spannende und überraschende Momentaufnahmen, die in Erinnerung bleiben.

Augenmerk auf Baden

Besonderes Augenmerk legt er dabei auf seine Heimatstadt Baden. Bereits 2018 hatte er mit „Bildern einer Ausstellung“, die sich mit dem ersten Fotofestival von Lois Lammerhuber „La Gacilly-Baden Photo“ befasste, eine Ausstellung im Theater am Steg. Dieses Mal intensiviert er die „Asphaltgeschichten“, um die Magie der Stadt noch mehr einzufangen. Filak ist ein genauer Beobachter und sieht Situationen kommen, die er im richtigen Moment festhält. Neben den Highlights der letzten Jahre gibt es auch aktuelle Werke und eine Auswahl von Fotos, die in der Galerie Breyer zu sehen sind.