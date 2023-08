Baden verliert Thai-Lokal

Die Badener Gastronomieszene ist im stetigen Wandel begriffen. Während die einen zusperren (müssen), öffnen die anderen wieder. Das jüngste Lokal, das zugemacht hat, ist das kleine thailändische Restaurant Saay Rung in der Bahnstraße. Pächterin Lamphoon Götzinger wechselt nach Wien, wo sie einerseits ihren alten Job als Kindergartenhelferin wieder antritt und andererseits jedes Wochenende ab 19. August im Gasthof Grabmüller im 19. Bezirk in Wien ihre thailändischen Spezialitäten aus ihrer Heimat, der Provinz Isaan, kochen wird.

Das früher sehr beliebte Burger-Lokal Big11 in der Vöslauerstraße 4 wechselte vor kurzem ins Schnitzel Imbiss in der Waltersdorfer Straße 31. In der Vöslauerstraße selbst finden derzeit Umbauarbeiten statt, hier wird demnächst eine neue Pizzeria eröffnen.

Das asiatische Restaurant „Su Fusion“ (ehemaliges China Restaurant „Happy Chinese“) in der Vöslauerstraße 19 hat via Instagram angekündigt, ab September 2023 wieder zu öffnen. Es hatte wegen der strengen Lockdown-Beschränkungen in China bis Ende 2022 große Personalprobleme und blieb seitdem noch geschlossen.