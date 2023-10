Heurigensterben macht Leobersdorfer Winzer Sorgen

Der Fachkräftemangel in der Gastronomie stelle für Dungel „wohl nur die Spitze des Eisbergs“ dar. Das habe aus seiner Sicht mehrere Gründe. „Immer weniger Menschen sind bereit, abends und am Wochenende arbeiten zu gehen, natürlich ist es auch kein Geheimnis, dass es gerade in der Gastro oft mal stressig sein kann.“ Andererseits würden willige Personen, die sich am Wochenende etwas dazuverdienen wollen, „dann mit zusätzlichen Steuern und Abgaben belastet“. Natürlich spiele auch die Bezahlung eine Rolle. Es gebe Kollektivverträge, aber jeder Betrieb müsse für sich entscheiden, was er darüber hinaus zu zahlen bereit sei.

Ihm fallen auf Anhieb „vier bis fünf Lokale in der Umgebung ein, die aus Personalmangel die Öffnungszeiten massiv einkürzen oder den Betrieb komplett einstellen“, berichtet Dungel. Speziell bei den vielen Heurigenbetrieben, welche in den letzten Jahren geschlossen haben, sei diese Entwicklung massiv spürbar. „Alleine in Leobersdorf haben in den letzten Jahren drei große Betriebe geschlossen. Aktuell gibt es bei uns in der Ortschaft noch 13, 14 aktive Heurige – Tendenz sinkend“, sagt der Obmann des Leobersdorfer Weinbauvereins.

Das habe laut Dungel aber „nicht immer zwingend mit dem Personalmangel zu tun“, die Entwicklung beim Heurigen habe sich „stark geändert, viele Heurigenwirte besitzen bereits eine Gastgewerbe-Konzession, haben Angestellte, Steuern und Abgaben zu bezahlen. Um hier wirtschaftlich und gewinnbringend arbeiten zu können, kann man sich nicht mehr mit billigen Preisen aus der Vergangenheit positionieren.“ Abgesehen davon habe man mit immer mehr Auflagen und Bürokratie zu kämpfen.

Einige Betriebe wurden früher im Nebenerwerb geführt, weiß Dungel, die jungen Nachfolgerinnen und Nachfolger seien jedoch nicht bereit, hohe Summen in einen Umbau zu stecken, oder seien mit ihrem Beruf ausgefüllt. Manchmal sei es auch der Fall, dass die Eltern oder Großeltern den Betrieb nicht früh genug übergeben wollen oder das Zepter nicht aus der Hand geben. „Bei mir war es so, dass ich im Jahr 2007 Betriebsführer wurde und freie Hand hatte, dabei hat sich bei mir ein ,Schalter umgelegt', ich wusste, dass ich jetzt Verantwortung zu tragen hatte. Von da an ist unser Betrieb richtig aufgeblüht und ich habe erst so richtig die Leidenschaft zu meinem Beruf entdeckt“, erläutert Dungel.

„Wir Winzer sind schon ein bisschen verrückt“

Dungel gibt zu bedenken, dass auch der Weinbau „viel Zeit und Arbeit“ abverlange, die meisten Heurigenbetriebe produzieren ihren Wein noch selbst. Dungel: „Als Winzer hast du eigentlich das ganze Jahr im Weingarten und Keller Arbeit, vor allem wenn du dich qualitätsorientiert auf einem hohen Niveau befinden willst.“

Nach dem Weingarten oder dem Keller setze man sich abends noch oft vor den PC, um E-Mails und Angebote zu beantworten oder um Rechnungen zu schreiben. Hinzu kommen noch Weinverkostungen und Events, an denen man regelmäßig teilnimmt. „Wir Winzer sind schon ein bisschen verrückt, im positiven Sinn, unsere Arbeitsstunden sollten wir mal mitschreiben“, ergänzt Dungel grinsend.

Und was oft unterschätzt werde: „Natürlich soll man auch noch Zeit für die Familie finden, diese kommt besonders in der Gastronomie beziehungsweise beim Heurigen oft viel zu kurz.“ Er, zum Beispiel, möchte „in Zukunft wieder mehr Zeit mit meiner Frau und unseren beiden Buben verbringen, dafür muss man betrieblich eben etwas zurückstecken.“ Es gelte hier, „eine gesunde Mischung zwischen Beruf und Familie zu finden“. Sicher ist sich Reinhard Dungel, dass Familienbetriebe nur gesund weiterexistieren können, wenn man die nötige Leidenschaft und Überzeugung in sein Unternehmen stecke, dabei aber die Familie nicht außer Acht lasse.