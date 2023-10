Erwin Kerschbaumer übernimmt Badener Batzenhäusel

Seit September ist das Café-Restaurant Batzenhäusel am Theaterplatz in Baden aus familiären Gründen geschlossen. Per 1. Oktober hat nun Erwin Kerschbaumer, der Betreiber der Milchtrinkhalle im Badener Strandbad, das Gasthaus von der Familie Wlcek übernommen. Derzeit wird das Lokal weitestgehend geräumt und notwendige Sanierungen durch die Immo Baden durchgeführt. In weiterer Folge wird hier, gemeinsam mit Kerschbaumers Sohn Lucas, seinem Chefkoch Florian Mitterstöger und seinem gesamten Team, ein neues bürgerliches „Wirtshaus im Batzenhäusel“ entstehen.

Wie kam es dazu? „Das Batzenhäusel habe ich tatsächlich sehr spontan übernommen! Ich wusste zwar, dass das Lokal zum Kauf stand, informierte sogar Branchenkollegen, aber irgendwie scheiterte es immer“, berichtet Kerschbaumer auf NÖN-Anfrage.

Die Übernahme habe letztlich ein Freund Kerschbaumers vermittelt, der ihn direkt fragte, warum er es nicht selbst übernehmen wolle. „Mir gefiel Standort und Tradition des Betriebes, so war ich am selben Tag noch mit der Familie Wlcek einig“, erzählt Kerschbaumer.

Geplant sei die Übernahme nicht gewesen, sagt er, „das war aber auch die Übernahme der Milchtrinkhalle im Jahr 2003 nicht“, ergänzt er. Geplant sei nun, beide Betriebe parallel zu führen, „wobei organisatorisch und personell Synergien geschaffen werden“, kündigt er an. „Es war schon länger geplant, mehr Verantwortung an meinen Sohn abzugeben, sodass ich hier zuversichtlich betreffend die Führung beider Betriebe bin“, argumentiert Kerschbaumer.

„Bürgerliche, regionale Küche zu bürgerlichen Preisen“

Die Gastwirtschaft im Batzenhäusel hat eine weit über 100-jährige Tradition und ist ein ständiger Begleiter des 1908 neu erbauten Stadttheaters. Der „Zugang zum Batzenhäusel“ am Stadttheater erinnert daran (damals war das Lokal noch im ersten Stock gelegen). „Der Tradition entsprechend entsteht hier das ,Wirtshaus im Batzenhäusel' — bürgerliche, regionale Küche zu bürgerlichen Preisen. Nach notwendigen Sanierungen und Adaption der Gasträume ist eine Wiedereröffnung im März 2024 geplant“, berichtet Kerschbaumer.