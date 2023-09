Ärger über Krone-Schlagzeile: Verbandsobmann spricht Klartext

Die Wassergebühren in Traiskirchen steigen 2024 von 1,50 auf 2 Euro pro Kubikmeter, was nicht so recht zur Entlastungsrhetorik von Bürgermeister und SPÖ-Chef Andreas Babler zu passen scheint. Einen Brief eines ob dessen empörten Lesers hat die "Kronen Zeitung" am Freitag abgedruckt. Jetzt kontert der Stadtchef mit dem Verweis darauf, dass die Erhöhung gar nicht mit ihm zu tun hat.

In eine schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA betont Babler, dass die Erhöhung durch den Wasserleitungsverband der Triestingtal- und Südbahngemeinden, der 29 Gemeinden versorge, erfolgt sei. Sie sei nötig geworden, da die Teuerung den Wasserleitungsverbänden zu schaffen mache und die Regierung gleichzeitig die Gemeinden seit Jahren finanziell aushungere.

WLV-Obmann Franz Gartner, gleichzeitig Vizebürgermeister in Traiskirchen, SPÖ, sieht in dem Krone-Bericht eine rein politisch motivierte Aktion. Er ist sehr verärgert, über diese Vorgehensweise und stellt klar: „Nicht die Stadt Traiskirchen hat die Wasserbezugsgebühr erhöht, diese wurde mit Zustimmung aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im gesamten Verbandsgebiet erhöht.“ Der WLV investiere unablässig in die qualitative und quantitative Wasserversorgung seiner Verbandsgemeinden. „Das erwarten sich die Bürgerinnen und Bürger und wir stehen zu unserem Versorgungsauftrag. Allerdings sind die Bau- und Energiekosten in den letzten Jahren nach der Coronakrise sehr gestiegen. Um auch in Zukunft alle unsere Aufgaben erfüllen zu können, haben bereits im Frühjahr des heurigen Jahres die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller 29 Verbandsgemeinden zugestimmt. Und zwar einstimmig, es gab keine Gegenstimme.“ Das Prozedere, um die Gebühr zu erhöhen, sei äußerst komplex. Auch das Land müsse seine Zustimmung geben.

Investitionen in Infrastruktur stehen auf der Tagesordnung

Kostenintensive Bauvorhaben wurden erst in der jüngsten Vergangenheit abgeschlossen, wie die Ringleitung im Wienerwald oder der neue Hochbehälter in Sulz. „Damit ist garantiert, dass diese Gemeinden nicht mehr fürchten müssen, in Spitzenzeiten am Wochenende ohne Wasser dazustehen“, sagt Gartner. Und neue Projekte sind bereits in der Pipeline. So werden gerade zwei große Quellschüttungen aufbereitet, eine Leitung wird von Felixdorf nach Leobersdorf gelegt. Investiert wird auch im Quellgebiet Harras. Es gilt, alle EU-Auflagen zu erfüllen, die immer mehr weg von einer Trinkwasseraufbereitung mit Chlor hin zur technischen Aufbereitung führen. Das braucht Energie, „aber es ist nicht überall möglich, auch im Quellgebiet Harras in Furth an der Triesting nicht, PV-Anlagen aufzustellen“, macht Gartner klar. Und viel Geld nimmt der Wasserleitungsverband auch in die Hand, um die Freiwilligen Feuerwehren im gesamten Bezirk Baden und darüber hinaus bei der Waldbrandbekämpfung zu unterstützen. „In der Harras errichten wir gerade einen Löschteich mit 1.800 m³ Fassungsvermögen“, berichtet der WLV-Obmann. Außerdem müsse man erst eine Stadt oder Kommune suchen, die so viel Soziales leiste wie Traiskirchen.

Stadtgemeinde Traiskirchen geht auf sozialem Sektor voran

„Wir haben bereits das dritte Mal die Mietpreiserhöhungen für Gemeindewohnungen ausgesetzt. Jetzt, zum Schulstart, bekommen alle Traiskirchner Kinder in Absprache mit den Schulen alle Lehrmaterialien gratis. Also nicht nur die Schulbücher, sondern auch Hefte, Umschläge, einfach alles was dazugehört. Und Traiskirchner Kinder, die in einem anderen Ort in die Schule gehen, bekommen einen entsprechenden Gutschein“, nennt Gartner ein prägnantes Beispiel. Der Vizebürgermeister findet es „nicht in Ordnung, dass versucht wird, mit solchen Meldungen Gemeinden in einem schlechten Licht dastehen zu lassen“.

Derzeit arbeitet Traiskirchen an einem weiteren Schulprojekt, das alle Kinder in elementarpädagogischen Einrichtungen und im Schülerhort mit frischen, selbstgekochten Essen aus einer eigenen Küche versorgt. Die Küche wird bereits errichtet.