Badener ist sich sicher: Hitler kam in Bayern auf Welt

Vorigen Dienstag fand im Cinema Paradiso die NÖ Premiere der sehr persönlichen Dokumentation „Wer hat Angst vor Braunau“ von Günter Schwaiger statt, in der der Regisseur auf seine Heimatstadt Braunau und die Auseinandersetzung um die Nachnutzung von Hitlers Geburtshaus blickt.

Zu Beginn des Films wird auch kurz vom Gerücht erzählt, dass Adolf Hitler am 20. April 1889 nicht in Braunau, sondern im Zollhaus in Simbach, auf der bayrischen Seite des Inns, auf die Welt kam, wo Hitlers Vater als Grenzbeamter Dienst gehabt hatte. Der aus Braunau stammende Badener Fotograf Johann Fischer-Fimberger legte nach der Filmpräsentation dar, dass er überzeugt sei, Hitler sei in Simbach geboren, das sei kein Mythos. Er habe Unterlagen dazu gesammelt, die er dem Regisseur zeigen wolle. Viel Zeit dazu blieb nicht, da der nächste Film anstand, aber beim Gespräch im Anschluss an der Bar, tauschten die beiden ihre Kontakte aus.

Im Gespräch mit der NÖN erläutert Johann Fischer-Fimberger seine Einschätzung. Er sei 1953 in Braunau geboren worden und verließ die Stadt mit 18 Richtung Wien, wo er zum Bundesheer ging. „Bis zu meinem Grundwehrdienst, war Hitler und sein angebliches Geburtshaus für mich und alle Braunauer die ich kannte, kein Thema“, erzählt er. Es sei ein Haus wie jedes andere in Braunau gewesen, wobei selten aber doch manchmal von Touristen danach gefragt wurde.

Erst in Wien wurde Fischer-Fimberger, sobald man feststellte, dass er aus Braunau stamme, negativ mit der Nazizeit konfrontiert. So sei er immer wieder als „der kleine Gefreite aus Braunau“ verspottet worden. Für viele blieb er „der Braunauer, dem scheinbar der Geruch des 'Bösen' anhaftete.“ Auch Provokationen erlebte er diesbezüglich, was dazu führte, dass er seine Geburtsstadt „aus Selbstschutz“ schon mal verschwieg.

Zu Hitlers Geburtsort habe er dann Erkundigungen in der eigenen Familie eingeholt. Und folgendes bestätigte sich laut Fischer-Fimberger dabei: „Der Hitler wurde im Simbacher Zollhaus geboren und die unserer Familie befreundete Hebamme Pointecker hat dann nach der Geburtshilfe des kleinen Hitler und dessen anschließender Verbringung in die Salzburger Vorstadt Nr. 15, ihn auf Wunsch der Eltern als Hausgeburt gemeldet.“

Fischer-Fimberger betont, kein Verschwörer oder Verleugner zu sein und schon gar nicht ein verkappter Nazi, „der das verdammte Geburtshaus schützen wolle“.

Was er erreichen wolle? „Dass endlich die braune Last von dieser Stadt genommen wird und man darüber nachdenkt, was es bedeuten würde, wenn durch weitere Recherchen (die hoffentlich nicht verhindert werden) diese volle Wahrheit ans Tageslicht kommen würde.“ Zweitens, „endlich weg mit dieser Lüge, die mir schon so lange im Magen liegt und die uns Österreichern immer wieder nötigt, sich für einen Geburtsort der er nicht ist, entschuldigen zu müssen.“ Für ihn stehe fest: „Es ist ein Wohnhaus wie viele andere auch, in denen Hitler gewohnt hatte.“ Für Hitlers sonstige Wohnadressen würde sich sonst auch niemand interessieren.

Günter Schwaiger begleitet in seinem Dokumentarfilm die umstrittene architektonische Umgestaltung des Geburtshauses von Adolf Hitler in eine Polizeistation in Form einer Langzeitbeobachtung.

In dem Gebäude, in dem Hitler 1889 geboren wurde, war eine Zeit lang die Lebenshilfe, ein Verein für Menschen mit besonderen Bedürfnissen untergebracht. Dieser zog jedoch 2011 aus, weil die Eigentümerin des Hauses es nicht barrierefrei umbauen wollte. Kurze Zeit später war das Haus von der Republik Österreich enteignet worden. Als Schwaiger seine Dreharbeiten zum Film 2018 startete, wollte er eigentlich die Lebenshilfe bei ihrem Wiedereinzug ins Haus begleiten. Doch 2019 verkündete das Innenministerium, dass in das Haus in Braunau nach einem Umbau eine Polizeistation einziehen werde. Befürchtet wurde, dass sonst die offen zugänglichen Räume Neonazis ins Gebäude locken könnten. Ein Mitarbeiter des Ministeriums spricht davon den Ort zu „neutralisieren“.

Warum wurde noch nie ein Film über Hitlers Geburtsort und das Haus, in dem er geboren wurde, gedreht? Günter Schwaiger, der zwischen Salzburg und Braunau aufgewachsen ist, hat sich selbst stets von diesem ungeliebten Ort ferngehalten. Nun aber, da die Überreste von damals auch hier ausgelöscht werden sollen, macht sich der Regisseur auf eine Spurensuche nach dem Einfluss verborgener Nachwirkungen der NS-Vergangenheit seines Landes.

Fünf Jahre lang begleitet er mit der Kamera die Entwicklungen rund um die Nachnutzung von Hitlers Geburtshaus und beschäftigte sich in seiner sehr persönlichen und berührenden Reise auch damit, was in seiner eigenen Familie während der NS-Zeit und danach passiert ist. Dabei wird insbesondere eine Frage aufgeworfen: Wie viel unaufgearbeitete Vergangenheit steckt immer noch in uns?

Es entstand das Porträt einer kleinen österreichischen Gemeinde an der österreichisch-deutschen Grenze, die – allen gängigen Vorurteilen, Stigmata und Klischees zum Trotz – durch ihre jahrzehntelange Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Erbe beispielhaft in Österreich ist.

Für das Geburtshaus Hitlers in Braunau schlägt Schwaiger vor, die lokale Bevölkerung zu fragen, welche Nachnutzung sie für richtig halten. Es solle nicht über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden werden. Er persönlich glaubt übrigens auf NÖN-Nachfrage nicht, dass tatsächlich die Polizei dort einziehen werde. Im Epilog des Films zeigt ihm Historiker Florian Kotanko eine Zeitungsmeldung aus der „Braunauer Warte am Inn“ vom 10. Mai 1939: „Der Führer hat sein Geburtshaus der Kreisleitung zur Verfügung gestellt. Über seinen Wunsch ist es zu Kanzleien der Kreisleitung umzubauen“, steht dort geschrieben. Hitler wünschte sich also eine administrative Nutzung des Hauses. „Es ist eine Ironie der Geschichte, dass sich die Intention eines Diktators und die Intention der Vertreter der Republik Österreich fast deckungsgleich anhören“, sagt der Historiker dazu.

