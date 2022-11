Verdienste um das Archivwesen: Badenerin geehrt

Wäre Ulrike Scholda eine Personalchefin, und würde man sich bei ihr für einen Job bewerben, dann wäre es gut, wenn man ein Schweizer Messer in petto hätte. Aber nicht, um sie zu attackieren, sondern, um ihr zu beweisen, dass man ein flexibler und vor allem praktisch veranlagter Mitarbeiter ist. Scholda ist die Leiterin der Abteilung Museen und somit für fünf Kinder zuständig. Für ihre Großfamilie braucht sie eben solche flexiblen Mitarbeiter mit Schweizer Messer.

Als ihre fünf Kindern bezeichnet sie das Rollettmuseum, das Kaiserhaus, das Beethovenhaus, das Puppenmuseum und das Stadtarchiv. Diese fünf fallen unter ihre Fittiche und Kompetenz, und die hat sie, das bewies Scholda in den letzten fünf Jahren ihrer „Wirbelwindzeit“. Energiegeladen wie am ersten Tag ist sie, auch nach fünf anstrengenden Jahren, obwohl „ich habe schon gelernt, Tempo raus zu nehmen, weil ich immer zu schnell bin“, gesteht sie.

Man erkennt Scholda schon an ihrem flotten und fröhlich klingenden Schritt, genauso wie ihre Art zu sprechen, schnell und freundlich. Kaum sitzt man in ihrem Büro im Rollettmuseum, ist man schon mitten im Gespräch, wo man auch gleich etwas skurriles serviert bekommt: Eine mumifizierte Fledermaus liegt auf einer Serviette geparkt auf der Fensterbank ihres Büros: „Die haben wir in der Befeuchtungsanlage gefunden.“ Und da sind wir schon wieder beim Schweizer Messer, weil im Rollettmuseum gibt es immer irgendwas zu reparieren und da ist es gut, um Erste-Hilfe-Reparaturen zu erledigen, ein Schweizer Messer eingesteckt zu haben. „Meine Mitarbeiter können alles und sind für alles einsetzbar, man darf auch keine Angst vor Schmutz und eben Tieren aller Art haben“, lobt Scholda ihr Team, weil sie weiß, ohne dem ginge nicht viel weiter, ständig wird dem Zeitgeist einer modernen Museums- und Archivkultur angepasst.

„Für die Nachwelt, was ich selber nicht erleben werde“

Die Aufgaben eines Stadtarchivs haben sich erweitert, es wird nicht nur die alte Zeit gesammelt, bewahrt und konserviert, sondern auch die aktuelle Zeit muss aufgearbeitet werden und das sei gar nicht so einfach, gerade im digitalen Zeitalter, „das Schriftgut, was in einer Gemeinde anfällt, muss dokumentiert und archiviert werden, wir sind somit nicht nur ein historisches Archiv“, so Scholda, die dafür verantwortlich ist, dass auch unsere Zeit in einigen Jahrhunderten erschließbar ist, „wir machen jetzt etwas für die Nachwelt, was ich selber nicht erleben werde“, gibt Scholda zu bedenken. So wie wir in frühere Jahrhunderte zurückblicken können, sollen das auch unsere Nachfahren tun können.

Da liegt aber die Herausforderung begraben, die Fülle von digitalen Daten zu archivieren: Eine Fülle von Email-Schriftverkehr muss gelesen werden, ausgedruckte Akten werden ausgedünnt, eine Unmenge an digitalen Fotos muss gesichtet und zugeordnet werden und das sei nicht immer so einfach, weil „früher hatten wir Fotos und Fotoalben, wo meist das Jahr und die darauf Abgebildeten standen“, erklärt Scholda. Heute hat man einen Stick voll mit Fotos und die sind nicht näher beschrieben.

Ganz zu schweigen vom Speicherplatz: „So eine Flut an Akten hatten wir noch nie“ – „schuld“ daran sei, dass es seit Längerem in unseren Breiten keine Kriege oder einen Stadtbrand gab, wo regelmäßig viele Akten vernichtet wurde „und die Bürokratie wird auch nicht weniger.“

Lösen muss man auch die Tatsache, dass die Daten in einem Format abgespeichert werden müssen, welches man auch noch in Zukunft lesen kann, „ich kann oft schon Dateiformate von ein paar Jahren nicht mehr öffnen.“ Auch das Papier mache Probleme, das sei lange nicht so haltbar, wie die alten hochwertigeren Papiere von früher, usw. – eine Flut von Herausforderungen hat Scholda täglich zu lösen und dabei hilft ihr selbst ein Schweizer Messer nicht mehr weiter. Aber ihr Tempo im Erfassen von Problematiken und im Umsetzen von Lösungen hilft ihr – und für ihre Verdienste um das Archivwesen in Niederösterreich wurde sie nun auch ausgezeichnet. Und wer Scholda kennt, weiß, dass diese Auszeichnung keine Alterserscheinung ist, sondern ihrem Engagement geschuldet ist, weil zum Altwerden hat sie sowieso keine Zeit...

