Traiskirchner mit prämierten Aufsatz nach Brüssel

Europa-Abgeordneter Lukas Mandl, ÖVP, hatte einen Aufsatz-Wettbewerb ausgelobt, bei dem auch der Aufsatz eines jungen Mannes aus Traiskirchen prämiert wurde. Thematisiert werden sollten die Begriffe „Frieden“ und „Heimat“, auch hinsichtlich des vorjährigen 100-Jahr-Jubiläums Niederösterreichs.

Der Gewinner Lukas Tschinkel. Foto: privat

Vorige Woche hat Tschinkel seinen Gewinn, nämlich eine Reise nach Brüssel angetreten, mit seiner Freundin Lisa-Marie, die ebenfalls 300 Euro als „Reisekostenzuschuss“ nach Brüssel bekommen hat. Gemeinsam besuchten die Beiden das EU-Parlament, die Wirkungsstätte von Lukas Mandl. Über den Wettbewerb selbst erzählt er: „Ich bin e-commerce-Lehrling beim Media Markt in Vösendorf. In der Berufsschule wurden wir dazu aufgefordert, beim Wettbewerb teilzunehmen, was ich auch gemacht habe“.

Er ist stolz, mit seinem Erfolg auch ein Zeichen für die Lehrausbildung zu setzen. Lukas Mandl erklärt: „Ich freue mich immer, wenn Landsleute ins Europaparlament auf Besuch kommen. Als Bürgerin oder Bürger ist man dort nicht Gast, sondern zuhause. Denn das Europaparlament ist das Haus der Bürgerinnen und Bürger. So leben wir das.“

