Idee zur "Furche" entstand in Baden

Dr. Friedrich Funder (1872-1959), der große alte Mann der Publizistik, beschloss im Herbst 1945 eine neue Zeitung zu gründen. Nach seinen Erfahrungen im 2. Weltkrieg und als KZ-Inhaftierten sollte die Wochenzeitung "Die Furche" einen journalistischen sowie persönlichen Neuanfang setzen: In Sinne eines weltoffenen Dialogs, fern des polarisierenden Stils der Jahrzehnte davor.

Dass Friedrich Funder die Idee zur Furche hier in Baden entwickelte, ist kaum bekannt. Am Freitag, 14. Oktober, findet daher um 15 Uhr eine Veranstaltung statt, die sich seiner Bedeutung für den Journalismus der Nachkriegszeit erinnert. Anlässlich seines 150. Geburtstags befindet sich seit Kurzem in der Eugengasse 1, in Baden bei Wien, eine Gedenktafel, die darauf Bezug nimmt.

