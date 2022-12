Kein Kind ist je vergessen in Ebreichsdorf

Werbung

Als Sternenkinder oder Sternchenkinder werden Kinder bezeichnet, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind.

Am 11. Dezember wird diesen Kindern international gedacht, am sogenannten „Worldwide Candle Lighting Day“. Dabei werden natürlich auch Kerzen entzündet.

Auch am Friedhof im Stadtteil Weigelsdorf wurde vor Kurzem ein entsprechendes Denkmal errichtet und eingeweiht. Die Initiative dazu hatte Karin Böhm ergriffen.

Am 11. Dezember trafen sich am Weigelsdorfer Friedhof Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SPÖ, Vizebürgermeister Christian Pusch, SPÖ, Karin Böhm und Monika Romaniewicz, Mama eines Sternenkindes, Juristin und Obfrau des Vereins „Rechte für Sternchenmamas“ und entzündeten Kerzen in Gedenken an die Sternenkinder und deren Familien.

Der Verein „Rechte für Sternchenmamas“, hat seinen Sitz in Niederösterreich und ist Teil der jungen österreichweiten Initiative „Mut zeigen!“

13 Organisationen arbeiten zusammen

Diese setzt sich aus insgesamt 13 Organisationen sowie Experten aus dem Bereich der Hebammenbetreuung, psychologischer Betreuung, Trauerbegleitung für Betroffene von Sternenkindern zusammen.

Ziel dieser Initiative ist es, auf das Tabuthema der Sternenkinder hinzuweisen und diesbezügliche notwendige rechtliche Änderungen auf den Weg zu bringen. Monika Romaniewicz erklärt zur Gedenkstunde in Weigelsdorf: „Es war sehr inspirierend uns auszutauschen und die Geschichte hinter dem Denkmal zu erfahren. Es ist eine wunderbare Stätte für Eltern, Familien und Freunde, die einen Ort suchen, um ihren verstorbenen Kindern zu gedenken.“ Auch SPÖ-Bürgermeister Wolfgang Kocevar begrüßt die Initiative.

Bei der Gedenkfeier betonte er: „Ich danke Monika Romaniewicz, von der Organisation ‚Sternchenmamas‘ und Karin Böhm für ihre Initiative. Schön, dass in unserer Gemeinde ein so bunter und schöner Ort für Angehörige geschaffen wurde.“

