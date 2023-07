Ärger bei Hotelchef über Baugrube im Badener Kurpark

Wie berichtet, wurden bei Arbeiten zur Oberflächenentwässerung im Kurpark im Oktober des Vorjahres von der Stadt beauftragte Archäologen fündig und entdeckten römische Ruinen. Die Funde wurden dokumentiert und Gegenstände ins Rollettmuseum gebracht. Die Ausgrabungen sollen zugeschüttet und die Oberflächenentwässerungsarbeiten an anderer Stelle weiter gehen.

Das wurde bereits im April angekündigt. Bislang ist die Baugrube aber noch immer offen. Das ärgert nun den Leiter des At the Park Hotels, Axel Nemetz. Er schreibt in einem Mail an die Stadtführung: „Ich glaube behaupten zu dürfen, dass wir uns mehr als nur Bemühen um den Badener Tourismus und bei jeglichen Veranstaltungen der Stadt unterstützend und/oder aktiv mit anpacken. Was jedoch für mich, aber vor allem unsere Gäste, absolut nicht mehr nachvollziehbar ist, ist die Situation und Kommunikation rund um die römischen Ausgrabungen und deren Verbleib.“ Nemetz erklärt, bislang versucht zu haben, diese Ausnahmesituation als Sensation, Notwendigkeit, aber auch als Gag oder Aprilscherz „an unserer Gäste mit Überzeugung oder einem Lächeln zu verkaufen, jedoch sind langsam leider wir diejenigen welche belächelt oder gar ausgelacht und dazu (negativ) bewertet werden“, schreibt er.

Er verweist etwa auf Einträge auf der Plattform booking.com. Das sei nun „für mich als Verantwortlicher für unseren Betrieb nicht mehr einfach so hinzunehmen“, so Nemetz, der um eine schriftliche Stellungnahme zu Verbleib und Zeitplan bittet.

Verständnis kommt von Wirtschaftsstadträtin Carmen Jeitler-Cincelli. Sie antwortet Nemetz: „Ich kann Deine Verärgerung absolut verstehen. Es ist in keiner Form nachvollziehbar, wieso hier keinerlei Baufortschritte ersichtlich sind.“ Sie werde ihr Bestes tun, um Druck zu machen und eine Entscheidung voranzutreiben. „Es tut mir leid, dass engagierte Unternehmer mit solchen Schwierigkeiten konfrontiert werden.“

Plane kommt, die Grube abdeckt

Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) meint zur Kritik von Nemetz: „Ja, das stört massiv“ und erklärt, dass bereits Planen bestellt worden seien, um die Grube abzudecken, auf denen Fotos vom nächstjährigen Fotofestival zu sehen sind. Allerdings verzögere sich die Lieferung, „wir erwarten die Planen in den nächsten Tagen“. Die weiteren Arbeiten im Kurpark werden im Herbst nach der Tourismussaison fortgeführt, damit die Hotelgäste über den Sommer nicht mit Staub und Lärm konfrontiert werden.

Gestern Montag folgte dann die nächste Entwicklung. Axel Nemetz schrieb folgendes an die Stadtführung: „Nachdem bei der Baugrube weiterhin wahrlich keinerlei 'Bewegung' stattfindet, folgender Vorschlag seitens des Hotels: Wir kümmern uns noch diese Woche um den Abtransport des Bauzauns und das Auffüllen der Grube - beides auf Kosten der Stadt – jedoch die Kosten für die Oberflächengestaltung, egal ob Gras oder Blumen, würden wir übernehmen. Alles vorausgesetzt, es sind für die Produktion der Planen noch keinerlei Kosten entstanden.“

Seitens der Stadtamtsdirektion hieß es nach dem Mail von Nemetz, dass die erwähnte Plane am Dienstag durch den Stadtgarten montiert werde.