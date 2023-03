Krankenpflegeschule: Tag der offenen Tür war voller Erfolg

„Das Interesse am Ausbildungsangebot und damit am Berufsbild der Gesundheits- und Krankenpflege war in diesem Jahr wieder sehr hoch. Wir freuen uns, dass wir so viele Besucherinnen und Besucher zu unserem Infotag begrüßen konnten“, freut sich Schuldirektor Thomas Mörth. Neben zahlreichen Informationen zu den einzelnen Ausbildungsmöglichkeiten durch Vorträge, offenen Unterricht, das „WIR-Cafe“ und den Austausch mit Auszubildenden konnten die Besucherinnen und Besucher auch an einem Pflegeparcours teilnehmen und so in die Welt der Pflege eintauchen. Auch das AMS und BFI waren anwesend und informierten über Finanzierungen und Unterstützungen sowie die Möglichkeit der Berufsreifeprüfung.

Jobs mit Zukunft

Im Bereich der Pflege werden ständig neue Fachkräfte gesucht – die Ausbildungskosten übernimmt das Land NÖ. Zudem stellt die NÖ Pflegeausbildungsprämie einen finanziellen Anreiz für Interessierte dar. Folgende Ausbildungen bietet die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Baden: Pflegeassistenz (einjährige Ausbildung), Pflegefachassistenz (zweijährige Ausbildung), möglich ist es auch, nach der absolvierten einjährigen Ausbildung zur Pflegeassistenz ein zweites Ausbildungsjahr für die Pflegefachassistenz anzuhängen. Anmeldungen für die kommenden Ausbildungsjahrgänge werden jederzeit entgegengenommen. www.pflegeschulen-noe.at

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.