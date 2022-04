Baden: Goldenes Stadtwappen für Karl Pfeifer

Werbung

Karl Pfeifer wurde am 22. August 1928 in Baden bei Wien geboren. Als Jude verschlechterte sich die Lebenssituation der ganzen Familie so sehr, dass diese 1938 nach Ungarn flüchten musste. Nach einigen Jahren in Ungarn und Israel kehrte er 1951 nach Österreich zurück.

Als Zeitzeuge ist Karl Pfeifer gefragter Gast, beispielsweise wirkte er bei der NÖ Landesbuchwoche mit seiner Buchpräsentation „Einmal Palästina und zurück: Ein jüdischer Lebensweg“ mit. Ebenso stellte er sich in seiner Heimatstadt Baden mehrfach als Zeitzeuge für Gespräche mit Schülerinnen und Schüler zur Verfügung.

