Gesucht: 700 Unterschriften in Oeynhausen

Das E-Logistikzentrum der Firma DLH an der B17 auf dem Areal der ehemaligen Firma Felsinger, der Vorläuferin der Firma ABO, nimmt rasant Gestalt an. Gearbeitet wird bis spät in die Nacht, der Lärm zerrt an den Nerven der unmittelbaren Anrainer, wie den Familien Kossits und Watzlawek.

Dass das Logistikzentrum nur einen Steinwurf entfernt von ihren Häusern erbaut wird, ist eine Tatsache, die sie akzeptieren müssen. Nicht akzeptabel ist für sie die Tatsache, „dass wir nicht wissen, was mit den Unterschriftenlisten passiert ist, die wir an mehreren Wochenenden im Spätsommer und Herbst gegen das Logistikzentrum zum Unterschreiben aufgelegt haben. Es haben rund 700 Bürgerinnen und Bürger aus Oeynhausen unterschrieben“, erläutert Vanessa Kossits.

Noch immer fühlen sich die Anrainer nicht ausreichend und viel zu spät über das Projekt informiert. Dass jetzt die Listen nicht wie versprochen bei der niederösterreichischen Landesregierung eingetroffen sind, empfinden sie als blanken Hohn und bringt das Fass zum Überlaufen.

Kossits präzisiert: „Wir haben die Listen dem Oeynhausner FPÖ-Gemeinderat Thomas Felbermayer übergeben. Er hat uns immer versprochen, den Protest gegen das Zentrum auf eine breite Basis zu stellen und kein Politikum daraus zu machen. Und er hat uns auch versprochen, die Unterschriftenlisten an die maßgeblichen Stellen, wie etwa die NÖ Landesregierung, weiterzuleiten.“

Felbermayer erklärt gegenüber der NÖN, die Listen eingescannt und auch per E-Mail der Landesregierung übermittelt zu haben. Dort seien sie bedauerlicherweise aber nicht mehr aufzufinden. Laut NÖN-Recherche hat die Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht keine Unterschriften erhalten. Stadtchef Andreas Babler, SPÖ, hat die Unterschriftenlisten ebenfalls nie gesehen.

Felbermayer betont, Listen übermittelt zu haben

Felbermayer betont: „Auch 700 Unterschriften hätten das E-Logistikzentrum nicht verhindern können, denn die Betreiber haben alles ordnungsgemäß nach der NÖ Bauordnung eingereicht.“ Wo die originalen Listen sind, geht aus seinen Ausführungen nicht hervor.

Er ist dafür, die Akte Unterschriftenliste zu schließen. Vielmehr solle man sich auf die Zukunft konzentrieren und dafür arbeiten, „dass in Oeynhausen Wohnprojekte von der Stadtgemeinde für junge Leute realisiert werden. Die Betonung liegt dabei auf leistbarem Wohnen“, sagt Felbermayer.

Die Bürgerinitiative glaubt nicht, dass sich 700 Unterschriften in Luft auflösen: „Wir sind ja nicht naiv und glauben, dass das Bauprojekt wegen der Unterschriften eingestellt worden wäre. Aber wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir mit der Vorgehensweise im Falle des E-Logistikzentrums und vor allem mit der Informationspolitik von Seiten der Stadt nicht einverstanden sind.“

Die Anrainer glauben auch nicht, dass das geplante und von der Bezirkshauptmannschaft abgesegnete Verkehrskonzept funktionieren wird. „Schon jetzt kümmern sich die Lkw diverser ortsansässiger Transportunternehmen nicht darum, ob sie unerlaubterweise durch das Ortszentrum von Oeynhausen fahren oder nicht. Es fehlen ja auch die Kontrollen.“