In Pfaffstätten mit dem Weinglas einmal um die Welt

Es ist eine liebgewordene Tradition, das Verkosten von hervorragenden Weinen und kulinarischen Schmankerln aus aller Herren Länder, die unter dem Titel „Geh‘ ma Hauer schau’n“ am Samstag, 15. April von 14 bis 20 Uhr wieder stattfindet. Die Weinbaubetriebe Michaelerhof, Mühlfeldhof, Österreicher, Polt-Österreicher, Skryanz, Steinbrunnenheuriger und Strasser entführen die Gäste in die Schweiz, nach Indien, Italien, Finnland, Österreich, in die Türkei und nach Indonesien. Die Eigenbauweine kommen aus Pfaffstätten.

Mit 21 Euro kann die Reise starten

Der Boarding Pass kostet 21 Euro, dafür wird eine Menge geboten: Die Weinverkostung bei allen Teilnehmern, Weißbrot, ein graviertes Kostglas, ein Juterucksack, ein Holzkugelschreiber und ein Gutschein für den nächsten Weineinkauf sowie die Chance auf Wein beim Gewinnspiel. Man kann von der Schweiz nach Indonesien zu Fuß gehen – oder gratis mit dem Zeiserlwagen fahren. Und alles ohne Reisepass.

Dem nicht genug: Auch allen lokalhistorisch Interessierten wird entsprechendes geboten. Das Pfaffstättner Heimatmuseum, gelegen zwischen Italien und der Türkei, öffnet von 15 bis 18 Uhr seine Pforten. Ein Blasmusik-Quintett rund um Markus Geiselhart spielt bei den Betrieben auf. Informationen auch auf www.weininpfaffstaetten.com, auf facebook und Instagram.

