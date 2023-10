Klausen-Leopoldsdorf als Schuhplattler-Zentrums Niederösterreichs

„Sturm Standl amoi anders“: Unter diesem Motto veranstalteten dieses Wochenende die Klausen-Leopoldsdorfer ein Plattler Treffen mit Gruppen aus ganz Niederösterreich. Die Organisatoren, der Obmann der „Kirschleitenbuam“ Ferdinand Reschreiter und sein Stellvertreter Jimmy Schwarznecker stellten zwei Tage lang ein tolles Fest auf die Beine.

Am Samstag, dem 30. September trafen sich 65 Oldtimer Traktoren, Unimogs und Motorräder zu einer Ausfahrt in die Umgebung. Am Nachmittag war es so weit, sieben Plattlergruppen marschierten von den begeisterten Besuchern bejubelt in das große Festzelt ein, gekonnt moderiert von Hanna Rottensteiner und Philipp Gaupmann.

Ihr Können zeigten die Gastgeber, die Kirschleitenbuam & die Klausna Dirndl Rocka. Gegründet haben sich die Kirschleitenbuam 1990, diese sind schon in Plattlerpension und die Burschen der ehemaligen Kinderschuhplattlergruppe jetzt schon erwachsen, sind vorne dabei. Den Mädels hat das Plattln gefallen und sie haben 2015 die Klausna Dirndl Rocka gegründet. Und seit 2022 gibt es die Klausna Dirndl Rocka Kids.

Als Gäste nahmen am Event teil: Schuhplattler Almrausch aus Puchberg am Schneeberg. Aktuell besteht die Gruppe aus sieben Mädchen, acht Burschen und Spielmann Erwin. Man sieht es ihnen nicht an, aber im nächste Jahr wird die Gruppe 100 Jahre alt. Das Motto: „Egal ob Madl oda Bua, traditionell oda modern, ba uns plattlt a jeder gern.“

Die 18 Burschen der Wiesergrabler Schuahplattler aus dem Bezirk Scheibs glänzten mit einem „Sensendengler Plattler“. Bereits im Jahr 2009 haben sich aus der Landjugend Pinggau Mädchen zusammengefunden, deren gemeinsame Leidenschaft das Schuhplatteln war. Die heutige Formation – bestehend aus neun Frauen – besteht nun schon seit gut drei Jahren und nennt sich „Pinggauer Schuhplattlerinnen“. Die Plattlergruppe Enzian aus Furth/Triesting wurde schon 1945 gegründet und seit 2014 plattelt die Jugend mit derzeit 11 Mann wieder. Zu den zwei musikalischen Begleitern gesellt sich derzeit ein ukrainischer Vollblutmusiker.