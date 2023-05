Ausbau des Glasfasernetzes in Kleinregion Ebreichsdorf in Startlöchern

Die Kleinregion Ebreichsdorf hat sich das Ziel gesetzt, bis 2026 eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Glasfaserinternet zu erreichen. In Zusammenarbeit mit A1 wird nun ein Projekt umgesetzt, das bis 2026 den Ausbau des Glasfasernetzes in der gesamten Kleinregion ermöglicht. So soll das A1 Glasfasernetz in den Gemeinden Blumau-Neurißhof, Ebreichsdorf, Mitterndorf an der Fischa, Oberwaltersdorf, Pottendorf, Reisenberg, Seibersdorf, Teesdorf und Trumau ausgebaut werden.

Die Bürgermeister der Region berichteten auf einer Pressekonferenz am 5. Mai in Trumau, dass intensive Verhandlungen mit verschiedenen Betreibern stattgefunden hätten und ein sehr gutes Ergebnis erzielt worden sei. „Durch unser gemeinsames Auftreten haben wir für unsere Bürgerinnen und Bürger ein sehr gutes Ergebnis erzielt“, betont Bürgermeister und Nationalrat Andreas Kollross, SPÖ.

Statt dass jede Gemeinde allein mit einem Betreiber verhandelt, hat die Kleinregion gebündelt agiert. Das Ziel ist es, bis 2026 das Glasfasernetz flächendeckend auszubauen. In der ersten Phase des Projekts konnten die Anschlusskosten dank der Zusammenarbeit mit A1 auf 300 Euro gesenkt werden, statt wie bisher fast 1.000 Euro. Außerdem wird der Ausbau von A1 in Gemeinde- und Genossenschaftsbauten ohne zusätzliche Kosten durchgeführt werden.

Otto Strauss, Obmann der Kleinregion Ebreichsdorf, freut sich darüber, dass sich viele Anbieter an die Gemeinden gewendet haben, wodurch ein günstiges Angebot erzielt werden konnte. Die Kosten von ca. 300 Euro beinhalten die Verlegung von Anschlüssen und Grabungsarbeiten auf Bereichen, die noch nicht mit Asphalt oder Pflastersteinen befestigt sind und bis zu 10 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt liegen.

Für die Gemeinden entstehen keine Kosten, da der Telekombetreiber die Abwicklung übernimmt. Die Vertagsgenehmigung erfolgt in den Gemeinderatssitzungen in den nächsten Wochen und der Ausbau beginnt noch in diesem Jahr. Bis 2026 soll das gesamte Gebiet der Kleinregion mit dem Glasfasernetz abgedeckt sein.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.