Baden: Heidi Hofbauer hört auf

Stadträtin Heidi Hofbauer mag nicht mehr. Die Gemeinderatssitzung am Dienstag (nach Redaktionsschluss) war ihre letzte. Sie bestätigt, sich als Mandatarin von der Politik zurückzuziehen. „Nach 32 Jahren will ich nur mehr privat sein“, sagt sie. Geplant war ursprünglich nach der Gemeinderatswahl, dass sie in der Halbzeit der Periode ihren Stadtratsposten an Rudi Hofmann übergibt. Nun wolle sie aber gar nicht mehr weitermachen.

„Für Hunde werde ich mich weiterhin einsetzen, denn sie sind für jede Familie eine Bereicherung!“

Die 64-Jährige ist in Pension und möchte mehr Zeit ihrer Familie widmen. Es gilt für ihre 94-jährige Mutter da zu sein und auch mit dem 20 Monate alten Enkelkind Spaß zu haben. Und natürlich mit ihrer Hündin Lotti. Denn eines ist klar: „Für Hunde werde ich mich weiterhin einsetzen, denn sie sind für jede Familie eine Bereicherung!“ Und obwohl sie im Tierschutzverein kein Vorstandsmitglied mehr ist, wird sie immer für das Tierheim da sein, wenn ihre Hilfe benötigt wird.

32 Jahre war sie im Gemeinderat, davon viele Jahre als Stadträtin, zuerst lange Zeit in der SPÖ, zuletzt bei Jowi Trenners Bürgerliste „Wir Badener“. 20 Jahre zuvor konnte sie sich bereits bei den Kinderfreunden verwirklichen. Hier ist sie stolz, dass sie in den Osterferien als erster Verein eine Ferienwoche organisiert hat und somit Vorreiter der Ferienspiele der Stadt Baden war. Stolz ist sie auch, dass sie nach dem Wechsel von der SPÖ zur Bürgerliste die zweitmeisten Vorzugsstimmen hatte – „es liegt bei mir nicht an der Partei, sondern an der Person“, sagt sie. Sie bedankt sich bei der Beamtenschaft, mit der sie immer ein gutes Verhältnis hatte und bei der Bevölkerung für das Vertrauen. Zudem schätzt sie, dass sie sich in 32 Jahren mit allen Mandataren über Parteigrenzen gut verstanden hat.

Wer ihr im Gemeinderat nachfolgt, steht noch nicht fest.

