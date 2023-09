Bei Umwidmung für Badener NÖM-Turm heißt es „bitte warten“

In der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurden unter anderem die Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes und des Bebauungsplanes beschlossen. Zudem stand die Verordnung zu den Bebauungsvorschriften auf der Tagesordnung.

Laut den NEOS hätten diese Änderungen jedoch „weitreichende Konsequenzen für die Stadt und deren Zukunft“, erklärten die Gemeinderäte Gertraud Auinger-Oberzaucher und Helmut Hofer-Gruber im Vorfeld der Sitzung. Sie nannten als Beispiel die Absiedelung einer Kuranstalt auf das Kasernengelände und die dafür notwendige Umwidmung sowie die weitere Reglementierung der Bebauungsmöglichkeiten für Immobilieneigentümer und Unternehmen in Baden.

Bürger könnten nicht wissen, was neue Raumordnung mit sich bringt

„Die Bürgerinnen und Bürger müssen über diese weitreichenden Änderungen vollinhaltlich, umfassend und transparent – und vor allem vorab - informiert werden, vor allem auch über die Konsequenzen“, heißt es seitens der NEOS. „Wir sehen die Änderungen sehr kritisch, da sie weitere Einschränkungen und in weiterer Folge den viel zitierten Glassturz für Baden bringen könnten. Das ist ein eindeutiger Wettbewerbsnachteil für den Standort und die Stadt Baden. Diese Änderungen ohne öffentlichen Diskurs einfach beschließen, ist fahrlässig, zukunftsvergessen und verantwortungslos.“ Außerdem wären die einzelnen Unterpunkte nicht so aufbereitet worden, „dass sie für normale Bürger nachvollziehbar und verständlich sind“.

Laut Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grünen) ist die Stadt Baden nach dieser Gemeinderatssitzung „die erste niederösterreichische Gemeinde“, die das Nichtversiegeln von nicht bebaubarer Fläche beschließe. Konkret müssen dann unbebaubare Grundstücksflächen zu 80 Prozent unversiegelt bleiben. Weiters ist vorgesehen, dass bei Parkplätzen mit jeder 5. Parkfläche ein Baum vorzusehen sei. Zudem dürfen Parkplätze nicht mehr durchgehend versiegelt sein. NEOS-Gemeinderat Helmut Hofer-Gruber stellte den Geschäftsordnungsantrag, bei Punkt 8, also der Raumordnung, mehr als zwei Wortmeldungen zuzulassen. Der Antrag wurde mit einer Mehrheit von Schwarz/Grün abgelehnt.

Die im Vorfeld angekündigte Umwidmung in „Bauland-Betriebsgebiet-I-Hochhauszone (35 Meter) war nicht mehr Teil des Beschlusses. Vorgesehen war ursprünglich, die NÖN berichtete, dass im Bereich der ehemaligen „Baumax“-Halle ein bis zu 35 Meter hohes Hochregallager errichtet werden soll als Zwischenlager für Milcherzeugnisse (Trockenware). Das heißt, dass vorerst weiter die höchstzulässige Gebäudehöhe von 10 Metern bestehen bleibt. Obwohl dieser Raumordnungspunkt von der Tagesordnung genommen wurde, stand er wie der berühmte rosarote Elefant im Raum. Alle Parteien meldeten sich zu diesem Punkt, der gar nicht mehr Teil der Tagesordnung war zu Wort.

„Alles tun, um Industriebetrieb NÖM in der Stadt zu halten“

ÖVP, Grüne und SPÖ sind überzeugt, dass alles getan werden müsse, um diesen „einzigen Industriebetrieb in der Stadt zu halten“, wie auch Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖVP, betonte. Bauamtsdirektor Michael Madreiter hatte der Regierungskoalition zu diesem Schritt geraten, Vizebürgermeisterin Krismer verkündete, voll hinter dem Projekt Hochregallager zu stehen. „Ich gehöre zu denen, die enttäuscht wären, wenn das Hochregallager der NÖM nicht kommt - dann hätte ich versagt“, sagte Krismer. Die NÖM-Führung wäre darüber unterrichtet gewesen, dass über diesen Punkt in der Sitzung nicht verhandelt wird, eine Aussage von Krismer, die von Gemeinderätin Gertraud Auinger-Oberzaucher von den NEOS angezweifelt wurde. SPÖ-Stadtrat Markus Riedmayer meinte, „das Hochregallager stünde in deiner Sutten drinnen“, er selbst sei von einer „Aussichtsverletzung“ betroffen und sehe schon lange nicht mehr „hinüber zum Bellevue in Bad Vöslau.“ Es gelte, den Standort der NÖM in Baden unter allen Umständen zu erhalten. Das Hochregal wäre hinter dem Kasernenbergerl gelegen und würde dem Ortsbild nicht wirklich schaden. Bestehende Bauten würden das Hochregal nahezu verdecken oder sogar überragen. Dennoch wünscht sich die SPÖ „eine optisch ansprechende Ausführung, die man auch vertraglich vereinbaren könnte.“ Im Vergleich nennt Riedmayer die Lagerhaus-Silos: „Sie sind doppelt so hoch und mittlerweile Kultobjekte geworden.“

Hintergrund ist, dass es Bedenken in Bezug auf das UNESCO-Welterbe Badens gibt, obwohl das Areal des geplanten Hochregallagers außerhalb der Kernzone („Property“) des historisch-kurstädtischen Teils der Stadt Baden ist. Der Baukörper dürfe nicht zu dominant sein, heißt es seitens der Kritiker, um die Fernwirkung der Kurstadt von den Panoramapunkten nicht negativ zu beeinflussen.