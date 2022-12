Bausperre für Hernstein

Werbung

Die Marktgemeinde Hernstein möchte Flächenversiegelungen im großen Rahmen verhindern und verhängte deshalb bei der Gemeinderatssitzung die Erlassung einer Bausperre:

„Wir wollen den lieblichen Charakter unserer Dörfer erhalten, wir haben nichts gegen ein bedächtiges Wachstum, verwehren uns aber gegen Grundstücksspekulationen und unkontrollierte Verbauung, die nicht ins Ortsbild passen würde“, erklärt Bürgermeisterin Michaela Schneidhofer (ÖVP). „Ein dementsprechender Bebauungsplan wird erarbeitet.“

Bürgermeisterin Michaela Schneidhofer. Foto: Holzinger

„Dorf bleiben – Zukunft gestalten“, heißt es daher auch in dem Bürgermeisterbrief, der nun an alle Haushalte erging. „In den letzten zwei Jahren haben wir erstmals in unserer Gemeinde verstärkt das Interesse von Investoren an Grundstücken in der Marktgemeinde Hernstein erlebt. Was uns zuvor kaum betroffen hat, wird immer mehr zum Thema. Unternehmen, die hohe Grundstückspreise zahlen und Bauvorhaben umsetzten wollen, die – zumindest aus unserer Sicht – nicht immer in und zu unserer Marktgemeinde Hernstein passen“, betont dabei die Bürgermeisterin.

Zu vielen dieser Unternehmen gebe es eine gute Gesprächsbasis. Dennoch seien die Interessen unterschiedlich. „Während es uns als Gemeindevertreter wichtig ist, wie sich unsere Gemeinde entwickelt, geht es für Investoren darum, möglichst gewinnbringend zu investieren. Dass dieses Handeln dazu führt, dass die Grundstückspreise noch schneller steigen, ist ebenso feststellbar. Damit können sich unsere Jugend, Jungfamilien oder Häuslbauer, ein Grundstück gar nicht mehr leisten. Diese Entwicklung wollen wir mit all uns zur Verfügung stehenden Mitteln einbremsen. Zusätzlich ist es wichtig, dass unsere Infrastruktur mit der Entwicklung in unserer Gemeinde Schritt hält und nicht überfordert wird. Egal ob Kindergarten, Schule, oder Kanal – unsere Gemeinde verträgt gesundes Wachstum im Kleinen, aber keinen Zuzug im Großen“, ist Schneidhofer überzeugt.

