Hitzige Debatten um Vöslauer Raumordnungsprogramm

Thematisiert wurde das neue Raumordnungsprogramm mit geforderten neuen Flächenumwidmungen. Weiters die Errichtung einer Blackout-Tankstelle mit Notstromaggregat für Einsatzkräfte und die Bevölkerung. Ebenfalls zur Diskussion stand die vorübergehende Container-Lösung für eine Gemeinschaftspraxis mit zwei praktischen Ärzten. Das zahlreich erschienene Publikum konnte sich dazu auch einige emotionale Zwischenmeldungen nicht verkneifen.

Das interessiertes Publikum im Gemeinderat. Foto: Nadja Tröstl

„Von einer breiten Mehrheit getragen“

Stadtrat Markus Wertek sieht in den Beschlussfassungen des Gemeinderates einen großen Zusammenhalt und somit bezüglich der Stimmen der Fraktionen eine breite Mehrheiten und prinzipiell auch Einstimmigkeit in den wichtigsten Themen. „Bei vielen Tagesordnungspunkten wurden die Agenden mit einer breiten Mehrheit und sogar mit Einstimmigkeit beschlossen“, bilanziert der Tourismus- und Sportausschuss-Stadtrat Wertek (Liste Flammer).

Neues Raumordnungsprogramm in der Debatte

Zur Diskussion stand auch ein neues Raumordnungsprogramm: Neben dem Schloss Gainfarn entlang der ehemaligen Heeressanitätsanstalt der Martinek Kaserne Baden wurde die Umwidmung der Liegenschaft in der Oberkirchengasse besprochen. Das Areal wurde von der Grasl GesmbH gekauft.

Ursprünglich hat die Liegenschaft dem Bund gehört und ist jedoch seitdem jahrelang leer gestanden. Bis zum heutigen Tag. Denn die Gemeinde möchte revitalisieren. Auf dem großen Areal befindet sich viel Grünfläche. Grünfläche, die Anrainer und auch die Grüne Partei schützen möchten. Deren beide Stadträtinnen Marta Glockner und Stadträtin Eva Mückstein haben engagiert ein Veto und somit einen Antrag auf die Grünland-Umwidmung gestellt.

Das Problem: Ein Teil des Areals ist als Bauland und als eine sogenannte Aufschließungszone gewidmet. Ein weiterer Teil als öffentliche Verkehrsfläche, die sich in Privatbesitz befindet. Das Ergebnis: Der Antrag der Grünen wurde abgelehnt.

Blackout Tankstelle und Ärztezentrum fixiert

Zur Diskussion standen auch die Blackout Diesel-Tankstelle sowie das geplante Ärztezentrum mit einer vorübergehenden Container-Lösung vor dem College Garden Hotel. Die Blackout Tankstelle mit einem ausreichenden Notstromaggregat wird in der Energiestraße errichtet. Der Kostenpunkt: 200.000 Euro. Damit wird die Notstromversorgung für die Bevölkerung gesichert. Fast alle Gemeinderat-Fraktionen haben für die Errichtung gestimmt. Die Gegenstimmen kamen von den Grünen.Sie vermissen nachhaltige Modelle von Blackout-Vorsorge mit nicht-fossilen Energieträgern. Das Geld für die Tankstelle sollte lieber in die Stromversorgung durch systematischen Ausbau von PV-Anlagen und Evaluierung zeitgemäßer Stromspeichermöglichkeiten investiert werden, lautete ihr Gegenvorschlag.

Das geplante Container-Ärztezentrum vor dem College Garden Hotel nimmt nun ebenfalls Gestalt an. Nach dem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss eröffnen am 1. Oktober die beiden Ärzte ihre Gemeinschaftspraxis in dem viel diskutierten Container.