Kanalgebührenerhöhung in Berndorf abgeschmettert

Vortragen musste den Antrag der für den Kanalbau zuständige SPÖ-Stadtrat Erich Christian Rudolf (SPÖ), der sich aber sofort von einer Erhöhung distanzierte.

„Für die Bevölkerung zurzeit auf Grund der Teuerungen nicht zumutbar“, war der Tenor der Oppositionellen. „Dringend notwendig“, meinte die Koalition, bestehend aus ÖVP, FPÖ, LZB und UBV, außer Gemeinderat Gerald Aster (UBV), Stadträtin Helga Hejduk (ÖVP), Vizebürgermeister Gerhard Ullrich und Gemeinderätin Nicole Holzinger (LZB) die für die Gemeinderatssitzung entschuldigt waren.

Zur Überraschung aller, enthielt sich Koalitionsmitglied Alt-Bürgermeister Hermann Kozlik (LZB) der Stimme und kippte somit die geplante Erhöhung. „Bei der Abstimmung hatte ich die Hoffnung unter den Führungskräften des Gemeinderates gäbe es einen Konsens bezüglich der Anpassung der Kanalgebühren. Der Großteil der Menschen ist finanziell am Limit. Das Budget der Stadt muss stabil bleiben. Es gibt ein Lied das heißt 'Treff ma uns in der Mitt'n' - auf das hoffe ich im Sinne der Berndorfer Bevölkerung“, so Kozlik.

„Wie man auf den Gedanken kommt, in Zeiten wie diesen die Bevölkerung zusätzlich zu belasten, ist für mich absolut unverständlich“, zeigt sich auch Gemeinderat Kurt Hoffer (fraktionslos) verwundert: „ Die Stadtgemeinde hat eine Benefizveranstaltung zugunsten der Ukraine gemacht, was ja wirklich sehr löblich ist, aber ich denke es ist die Pflicht dieser Stadtregierung auch für die Berndorferinnen und Berndorfer zu machen. Es ist eigentlich traurig, dass ich als Oppositionspolitiker unsere Koalition auf so wichtige Dinge hinweisen muss.“ Er freue sich sehr, „dass es uns mit den Stimmen der vier Fraktionslosen und den Stimmen der SPÖ Mandatare gelungen ist, diese Erhöhung abzuwenden.“

Alt-Bürgermeister Hermann Kozlik kippte die geplante Erhöhung. Foto: Dietmar Holzinger

Verwundert reagierten die Stadt- und Gemeinderäte auch über den Antrag von Stadträtin Birgitta Haltmeyer (ÖVP) über den Beitritt zur ARGE „Radroutenoptimierung Triesting – Gölsental-Radweg-Phase 2; Optimierungsmaßnahmen. Im Referatsbogen war lediglich die Rede von knappen 5.000 Euro, die sich bei der Gemeinderatssitzung plötzlich als 60.000 Euro entpuppten. Durch den Überraschungseffekt wurde der Punkt dann aber doch beschlossen.

Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) erklärt die Situation dahingehend: „Es ist leider eine Tatsache, dass im Bereich Kanal und Straßenbau die Kosten explodieren, und auch die Umlagen an den Abwasserverband steigen um 9,5 Prozent. Gerade Stadtrat Rudolf (SPÖ) sollte bestrebt sein, den Gebührenhaushalt in seinem Verantwortungsbereich in Ordnung zu halten. Je später die Erhöhung umgesetzt wird, umso kräftiger wird sie leider ausfallen müssen.“

Rumpler erinnerte, „dass wir Kanalsanierungen in der Badgasse um 43.000 Euro, in der Nickelgasse um 20.000 Euro und in der Badgasse/Nickelgasse ca. 10.000 Euro zu verbuchen hatten, die allesamt nicht budgetiert waren.“ Ferner habe man heuer laut Rumpler 109.000 Euro für die Kanalsanierung von 2018 in der Escherstraße und zusätzlich noch die Steigerung von der Abwasserverbandsumlage bezahlen müssen. Und: „Bei den Radwegen geht es um die Sicherung von Förderungen mit über 100.000 Euro. Die Umsetzung soll in den Jahren 2024/25 erfolgen“.