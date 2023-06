Vor Neubau des Parkdecks Süd in Baden

Die Neuerrichtung des Parkdecks Zentrum Süd in der Braitner Straße rückt näher. Ab 3. Juli ist das Gebäude gesperrt.

„Da WC-Anlagen in Baden mehr Bedeutung haben als angenommen, wird diese großzügiger ausfallen, als ursprünglich in der Ausschreibung vorgesehen“, erklärt dazu Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne). Zudem stand im Gemeinderat die Beschlussfassung über die Errichtung einer PV-Anlage am Dach auf der Tagesordnung. In dieser Hinsicht wollte die Stadt ursprünglich selbst aktiv werden, doch aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen musste es nachträglich beschlossen werden.

Im Gemeinderatsbeschluss vom 20. Dezember 2022 wurde die Vergabe an einen Totalunternehmer, die Firma Goldbeck Rhomberg GmbH aus Wien – in Höhe von knapp über sieben Millionen Euro beschlossen. Der Leistungsumfang umfasst die Planung sowie die Errichtung des neuen Parkdecks. Auff Grund von Projekterweiterungen für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage durch den Totalunternehmer sowie den Einbau einer konventionellen WC-Anlage in das Parkdeckgebäude wurden von der Goldbeck Rhomberg GmbH nun zwei Nachtragsangebote gelegt: 267.502 Euro für die PV-Anlage und 151.120 Euro für die WC-Anlage. Dazu kommen drei Gutachten um 20.203 Euro, in Summe demnach 438.825 Euro.

SPÖ übt heftige Kritik an Parkdeck-Neubau

Kritik an der Sinnhaftigkeit des Projekts kommt von SPÖ-Chef Stadtrat Markus Riedmayer. Der nun erfolgte Beschluss im Gemeinderat für ein WC im Parkdeck basiere auf der neuen Reisebus-Parkplatzlösung an der Ecke Braitner Straße/Roseggerstraße, von der man noch gar nicht wisse, ob sie sich bewähre. Die SPÖ fordert daher vor dem „immer teurer werdenden“ geplanten Neubau des Parkdecks eine Evaluierung des Busparkplatzes und ein Überdenken des Projektes. „Jetzt schon sind Unmengen an Parkplätzen in der nächsten Umgebung des alten Parkdecks frei. In Zukunft sollen weniger Autos unterwegs sein – wofür brauchen wir dieses Ungetüm um 7,5 Millionen Euro? Das ist Geldverschwendung in Zeiten, in denen es uns finanziell eh nicht gut geht!“, poltert er.

Riedmayers Vorschlag ist es, statt eines Parkdecks vorerst einen Parkplatz zu schaffen, denn: „bei tatsächlichem Bedarf kann in einigen Jahren immer noch neu gebaut werden!“

Ähnlich argumentieren die NEOS: „Bis dato gibt es keine Zahlen, Daten, Fakten, die belegen würden, dass Baden ein neues Parkhaus mit 370 Stellplätzen und einer Investitionssumme von 8 Millionen Euro benötigen würde. Unserer Forderung nach einer Evaluierung des überhastet eingeführten Parkraumkonzeptes ist die Stadtregierung nicht nachgekommen, Experten wurden ebenso ignoriert wie die Bevölkerung. Unsere Empfehlung an die Stadtregierung ist, das Projekt 'Neuerrichtung Parkdeck Zentrum Süd' on hold zu stellen“, meint Gemeinderätin Auinger-Oberzaucher.

Mit großzügiger Toilettenanlage ausgestattet

Der Parkdeck-Beschluss zu den Nachträgen wurde mit den Stimmen von ÖVP und Grünen mehrheitlich beschlossen. „Mit dem Neubau des Parkdecks Zentrum Süd wird in der Braitner Straße künftig ein modernes, attraktiv begrüntes Parkhaus zur Verfügung stehen, das in zentrumsnaher Lage mit 380 überdachten, barrierefrei zugänglichen Stellplätzen samt PV-Anlage, E-Ladetankstellen und einer großzügige Toilettenanlage ausgestattet sein wird“, betont Stadtchef Stefan Szirucsek. Vier Damen-WCs, zwei Herren-WCs samt Urinalen und Waschräumen sind geplant. Eine Toilette wird barrierefrei zugänglich sein.

Das neue Parkdeck biete künftig 5 Etagen mit einem Untergeschoß, das für Dauerparkplätze vorgesehen sein werde. Von den insgesamt 380 Stellplätzen sind 70 als Dauerparker geplant. Insgesamt sind es 67 Parkplätze mehr als im Bestand, zudem sind alle Ebenen überdacht. Das Parkdeck wird dank eines Aufzuges barrierefrei sein um 20 E-Ladestationen umfassen.

So lautet jetzt der weitere Zeitplan

Ab dem 3. Juli tritt im Parkdeck Zentrum Süd eine Komplettsperre ein. Es ist keine Einfahrt mehr möglich und Kfz-Halter müssen ihre Fahrzeuge entfernt haben. Danach werden verwendbare Teile wie Feuerlöscher und LED-Leuchtbalken abgebaut. „Der Abriss des alten Parkdecks wird in der zweiten Juli-Hälfte erfolgen“, kündigt Szirucsek an. Die Neuerrichtung starte dann im Herbst 2023.