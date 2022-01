Alexander Schützl hat die Gemeinderatsagenden von Manfred Polt übernommen. Dieser hat sein Mandat zurückgelegt, „weil ich die Bundespolitik so nicht mehr ertragen habe. Ich will mich noch in den Spiegel schauen können, das hat aber nichts mit der Gemeinde zu tun.“ Der Theatergruppe bleibt Polt aber weiter treu.