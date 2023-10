Essensprojekt für Schulen in Traiskirchen: X in Volxküche bleibt

Es soll ein weiteres Paradeprojekt in Traiskirchen werden und laut Bürgermeister Andreas Babler, SPÖ, „stadtverändernd für ganz Traiskirchen“ wirken - das Projekt „Essen macht Schule“, über das in der vergangenen Gemeinderatssitzung am Freitag debattiert und abgestimmt wurde. ÖVP-Gemeinderat Sebastian Makoschitz-Weinreich brachte dazu einen Dringlichkeitsantrag ein, er wollte damit die Streichung der Bezeichnung „Volxküche“ für das Projekt erreichen.

Ärger über anarchistisch-marxistischen Hintergrund des X

Die Namensgebung sei gegen die deutsche Rechtschreibung abgeändert worden und habe einen eindeutig belegbaren anarchistisch-marxistischen Hintergrund. Im Namen Marx steht das x an vierter Stelle, ebenso in der Volxküche. Der Ursprung des Namens führe in die anarchistische und autonome Szene, es stelle sich ebenso die Frage, wer diese Bezeichnung festgelegt hat - „der Gemeinderat war es nicht“, betonte Makoschitz-Weinreich.

Die ÖVP wolle keine Indoktrination der Schüler mit marxistisch angelehnten Wörtern, die zusätzlich falsch geschrieben sind in öffentlichen Bildungseinrichtungen. Außerdem forderte die ÖVP, den Punkt zwei der Tagesordnung, „Betrieb einer Großküche durch die Stadtgemeinde Traiskirchen“ an das Ende der Tagesordnung zu stellen und diesen gemeinsam mit dem Dringlichkeitsantrag der ÖVP zu behandeln.

Für ÖVP blieben die Kosten intransparent

Für Makoschitz-Weinreich stellte sich auch die Frage nach der Transparenz der Kosten. Er habe keine wie auch immer geartete Aufstellung über die zu erwartenden Kosten bekommen, noch habe irgendjemand mit ihm darüber gesprochen. Auch erschien es ihm mysteriös, dass unter Punkt 16 eine Darlehensausschreibung beschlossen werden sollte, in Höhe von 1,2 Millionen Euro, wo die ÖVP auch keinerlei Infos hatte, wie viel von diesem Geld tatsächlich in die Großküche fließen soll. Zwar wurde der Punkt zwei ans Ende der Tagesordnung gereiht, das half der ÖVP aber auch nicht, dass ihrem Antrag die Dringlichkeit gewährt wurde.

Mit überwältigender Stimmenmehrheit der SPÖ wurde dieses Ansinnen der ÖVP abgelehnt. Dass der Punkt 2 nach hinten gereiht wurde, lag wohl auch daran, dass der Begleiter des Pojekts, der ehemalige NEOS-Abgeordnete und Wirt Sepp Schellhorn aufgrund eines Zugunfalls nicht pünktlich in Traiskirchen eintreffen konnte, um das Projekt dem Gemeinderat vorzustellen.

Regionales, frisch gekochtes Essen jeden Tag

Doch schließlich traf er unversehrt in Traiskirchen ein und erläuterte, das Projekt „von hinten“ aufgezogen zu haben. „Das Essen muss regional, frisch und gesund sein sowie für eine Gemeinde skalierbar. Wohlgemerkt - mit frisch gekochtem Essen, nicht mit aufgewärmten, wie es herkömmlicherweise in Schulen geliefert wird.“ Jetzt trete man in die heiße Projektphase ein. Gespräche mit den Einrichtungen, die das Essen bekommen, seien bereits aufgenommen worden. Jetzt gelte es auch, „die Eltern mit ins Boot zu holen. Das wird am Anfang nicht einfach sein“. Schellhorn hielt aber auch fest, dass er in der Küche nicht selbst kochen werde, sondern nur das Projekt begleite. Aber es werde auch eine Schauküche in der Küche geben, „denn Kinder brauchen auch das Haptische, damit sie sehen, dass es etwas anderes gibt als Pommes und Ketchup“. Auch ein Abfallwirtschaftskonzept besteht, denn weggeworfen werden soll so wenig wie möglich.

Der Zeitplan sieht vor, dass die Stadt Traiskirchen ab 1. Dezember eine Großküche von der Traiskirchner Betriebsstättenverwaltungsgesellschaft mietet. Diese wird sich in der Schöffelstraße 2-4 befinden, in jenem Gebäude, wo jetzt noch das bfi eingemietet ist. Die Menükoordination soll über die Online-Bestellplattform Schulmenüplaner.at erfolgen. Bürgermeister Andreas Babler nannte keine Zahl für das Gesamtprojekt, er geht davon aus, dass das Projekt 25.000 bis 30.000 Euro im Monat kostet. „Das sind 300.000 Euro im Jahr“, sagte der Stadtchef. FPÖ-Parteiobmann Anton Lojowski fragte, warum man generell eine eigene Großküche betreiben müsse und das Geschäft nicht den Wirten in der Stadt zukommen lässt. „Wenn man den Gastwirten ein bis zwei Euro pro Essen dazu gäbe, dann sind wir auch dort, bis sich der ganze Aufwand amortisiert“, befand Lojowski.

Babler meinte, man zahle jetzt schon den Wirten ein bis zwei Euro pro Essen dazu. Die Herausforderung für die Wirte sei, „in den drei Stunden am Vormittag die Kapazitäten für das Schulessen unterzubringen“. Außerdem überlege man, in das Projekt auch die ältere Generation miteinzubeziehen. Pro Tag werden jetzt 800 Essensportionen in die Betreuungseinrichtungen der Stadt geliefert. Für Matoschitz blieb die Frage nach den Gesamtkosten unbeantwortet. Zum Darlehen meinte der Geschäftsführer der TBVG Markus Bartlweber: „Die 1,2 Millionen betreffen das gesamte Gebäude, nicht nur die Volxküche alleine. Dieses muss in mehrere Brandabschnitte unterteilt werden, was einen kompletten Umbau erfordert.“ Lojowski nahm an, „dass der Löwenanteil für die Großküche ausgegeben wird. Aber was passiert mit dem restlichen Areal - ich weiß davon nix“.

Für Matoschitz-Weinreich blieb die Frage nach den Gesamtkosten unbeantwortet. Deshalb gab es von der ÖVP keine Zustimmung. Beschlossen wurde das Projekt trotzdem, mit den Stimmen der SPÖ.