Reaktion der Opposition zu Vorwürfen gegen Bürgermeister Macho

Schwere Vorwürfe Wirbel um Käufe des Kottingbrunner Bürgermeisters

Seitens der Bürgerliste Pro Kottingbrunn, die den Brief ebenso erhalten habe, erklären Klaus Windbüchler und Wolfgang Machain: „Eigentlich wollen wir anonyme Schreiben nicht kommentieren, da wir so eine Vorgehensweise unfair finden. Wir sind der Meinung, dass das Privatleben eines Politikers kein Thema für die Öffentlichkeit sein sollte. Trotzdem hat der Inhalt schon was an sich, da das Thema mittlerweile in Kottingbrunn die Runde macht und wir in den letzten Wochen von einigen angesprochen wurden, da es in Zusammenhang mit der Gemeinde steht.“ Nachdem unter der Arbeitsgemeinschaft ÖVP-FPÖ-PRO in der letzten Legislatur extra ein Budgetansatz geschaffen wurde, damit die Gemeinde Grundstücke jederzeit ankaufen könnte, bedauere man sehr, „dass dies seit der absoluten Mehrheit der ÖVP nicht mehr genutzt wird, um der Gemeinde Immobilien zukommen zu lassen.“ Rechtlich scheine es kein „Problem“ zu sein, Insiderwissen als Politiker für private Zwecke zu nutzen. „Wirklich 'anständig' ist es aber nicht.“

Seitens der Grünen, sagt Klubobfrau Gabriele Luksch: „Wenn es Belege für diese Vorwürfe gibt, dann gehören sie untersucht. Wir Grüne haben nur Kenntnis über zwei Käufe, nämlich das Grundstück im Schlosspark und das Gebäude hinter dem Kindergarten, da dies Thema war bei einer Gemeinderatssitzung und der Bürgermeister bestätigt hat, dass er das eine Objekt bereits gekauft und für das Grundstück im Schlosspark ein Anbot gesetzt hat. Wir Grüne sind klar gegen Machtmissbrauch in politischen Positionen, verwehren uns aber klar gegen Vorverurteilungen und Verbreitung von Gerüchten, bevor es eine Untersuchung der Vorwürfe gegeben hat.“

SPÖ-Ortsparteichef Wolfgang Birbamer erklärt dazu: „Seitens der SPÖ darf ich festhalten, dass wir dem Ankauf von Grundstücken zum Wohle der Kottingbrunner Bevölkerung zugestimmt haben, um für etwaige Entwicklungen Grund und Boden im Gemeindeeigentum vorrätig zu haben. Die dabei im Gemeinderat abgeschlossenen Höchstgrenzen für ein Anbot wurden durch einen weiteren Bieter überboten.“

Helmuth Himmer und Horst Enenkel von der 1. Bürgerliste für Kottingbrunn befürworten eine Untersuchung. Von Grundstückskäufen unter dem Marktwert sei ihnen nichts bekannt. „Bekannt ist uns, dass ein Grundstück von Bürgermeister Macho um deutlich mehr gekauft wurde als der Gemeinderat angeboten hat. Wir wundern uns, dass Macho bei diesem Tagesordnungspunkt den Vorsitz nicht abgegeben hat, obwohl angenommen werden muss, dass er schon Kaufverhandlungen geführt hat.“ Himmer: „Meiner Meinung ist das Amtsmissbrauch. Der Bürgermeister hätte wegen Befangenheit den Saal verlassen müssen.“ Die Bürgerliste würde sich freuen, wenn sie mit dem „zornigen Bürger“ zusammenarbeiten könnte.

„Neues Kottingbrunn“-Gemeinderat Wolfgang Muhsger erklärte, sich nicht äußern zu wollen, ohne alle Fakten zu kennen. Man halte sich zum jetzigen Zeitpunkt bedeckt.