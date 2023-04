Bad Vöslau: Zentrums-Vergaben für SPÖ „Schnellschüsse“

Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten der jüngsten Gemeinderatssitzung in Bad Vöslau zählten der Rechnungsabschluss 2022 sowie die lange und akribisch geplante Zentrumserneuerung.

Die Einnahmen-Ausgaben-Bilanz aus dem Gemeindebudget des Vorjahres wurden in Zahlen gegossen und zur Diskussion auf den Tisch gelegt. Einer Ertragssumme von 31,9 Millionen Euro steht eine Aufwandssumme von 28,9 Millionen Euro gegenüber. Der Überschuss beträgt somit fast 3 Millionen Euro.

Rechnungsabschluss einstimmig beschlossen

Enorme Investitionen fließen in das Schloss Gainfarn, den Umbau der Volksschule sowie auch in die Kindergärten. Auch eine Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr um 900.000 Euro wurde angeschafft. Die Medaille hat freilich zwei Seiten. Stadtrat Markus Wertek (Liste Flammer): „Die Schulden sind zwar um fünf Millionen gestiegen. Dadurch wurden jedoch mit der Realisierung großer Projekte nachhaltige Werte geschaffen.“

Der Schuldenstand auf die gesamte Einwohnerzahl (rund 12.500) berechnet beträgt aktuell 1.000 Euro pro Bürger. Immerhin wurde eine Million an Schulden auch getilgt. „Auch wenn wir die dringend benötigten Sanierungen und damit auch die Erhöhung der Schulden mittragen können, ist bei genauer Betrachtung der Zahlen ersichtlich, dass wir bei Investitionen für den Umweltschutz massiv hinterherhinken,“ erklärt Grünen-Gemeinderätin Sabine Rath.

Die Vergaben für die Umgestaltung des Schlossplatzes vor dem Rathaus und dem „Fischerlteich“ wurden hingegen nicht einstimmig beschlossen. Von 37 Gemeinderäten gab es sieben Gegenstimmen von SPÖ und ÖVP.

Keine Einstimmigkeit bei Zentrumsplanung

Die FPÖ enthielt sich. Gemeinderat Peter Gerstner (FPÖ) ist mit dem geplanten und gepflanzten Bäumen auf dem Schlossplatz nicht einverstanden. „In Bad Vöslau werden schöne, erholreiche, grüne Oasen in der geplanten verkehrsberuhigten Zone erschaffen. Es wird in dem schönen Ambiente vor dem Schloss durch die vielen Baumpflanzungen großer Bäume jedoch leider der Blick auf das Gebäude für Einheimische sowie Touristen verborgen sein. Deswegen haben wir unsere Stimme enthalten“, sagt der erst kürzlich angelobte Abgeordnete zum NÖ Landtag.

Laut SPÖ handle es sich ebenfalls um ein Vorhaben, das zwar Grünräume schafft, jedoch keine konkrete Verkehrslösung anbietet. Positiv zu begrüßen sei, dass das Fußwegkonzept im Herzen der Stadt beschlossene Sache ist. Dadurch werden nämlich mehr Menschen zum Gehen animiert.

Stefan Rabits, Vorsitzender der SPÖ, übt aber Kritik: „Das Zentrum mit der nicht vorhandenen Verkehrslösung innerhalb der Stadt ist im Gesamten ein jahrzehntelang durch die Liste Flammer vernachlässigtes und nicht gelöstes Problem.‘‘ Stadtrat Wolfgang Reiterer (SPÖ) schließt sich an: „Nach vielen Gesprächen mit Bürgern empfinden wir diese Vergaben als Schnellschüsse. Wir weisen darauf hin, dass die Liste hier nur Teile des Zentrumskonzepts beschließen möchte.“

Von den Grünen gab es Zustimmung zur Zentrumsgestaltung: „Nach jahrelanger Konzeptionsphase konnten endlich die ersten Vergaben für die neue Grünraum- und Platzgestaltung am Schlossplatz und am Badplatz beschlossen werden. Wir haben intensiv an dem Konzept mitgearbeitet und freuen uns sehr, dass nun Taten folgen!“

