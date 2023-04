Trotz Einigkeit Koalitions-Zoff in Baden

Die ÖVP-Baden brachte in der Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag ein, der eine Erhöhung der Mietbeihilfe von Gemeindewohnungsmietern von 100 auf 120 Euro vorsah. Der Antrag wurde angenommen und auf die Tagesordnung gesetzt. Intention war es, Menschen mit geringem Einkommen zu helfen. Neben der Erhöhung der Mietbeihilfe sollte die Einkommenshöchstgrenze angepasst werden.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Sozialstadträtin Angela Stöckl-Wolkerstorfer (ÖVP) freute sich über die Erhöhung und betonte, dass gute Gespräche mit den Fraktionen zu diesem Thema geführt wurden. Es sei ein positives Signal, dass sich die verschiedenen politischen Kräfte in Baden einig sind, wenn es darum geht, die Menschen in der Stadt zu unterstützen.

Helga Krismer: „Die ÖVP ist heuchlerisch!“

Dass parallel zum Dringlichkeitsantrag die ÖVP zu dem Thema bereits eine Presseaussendung verschickte, brachte in de Zwischenzeit Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) in Rage. Sie sagte zu den anwesenden Journalisten: „Die ÖVP ist heuchlerisch!“ Auf Nachfrage verwies sie auf die Bundesebene, weil hier „keine Mietkostenbremse möglich war und der kleinste Nenner in Baden, die Anhebung der Mietbeihilfe in Gemeindewohnungen auf meine Initiative hin, von der ÖVP alleine via Pressemeldung verkauft wurde“.

Bürgerlisten-Stadtrat Jowi Trenner („Wir Badener“) brachte einen Zusatzantrag zum Beschluss über die Erhöhung der Mietbeihilfe für Gemeindewohnungsmieter ein. Er beantragte eine Sozialausschusssitzung zwecks Erarbeitung einer „Mietkostenbeihilfe für die sozial Schwächsten unserer Stadt, die in keiner Gemeindewohnung leben, um eine Zweiklassengesellschaft hintanzuhalten und damit Ungerechtigkeit zu vermeiden“.

Trenners Zusatzantrag wurde mehrheitlich angenommen. Was den Bürgerlisten-Chef aber auf die Palme brachte war, dass die Grünen seinen Antrag nicht unterstützten. Trenner ärgerte sich: „Grün stimmte hartherzig dagegen!“, polterte er einige Tage danach. Somit wäre in Baden das Wort „unsozial“ „ein Synonym für Grün geworden“, folgert Trenner. Tatsächlich hatten sich die Grünen beim Zusatzantrag der Stimme enthalten, genauso wie die ÖVP-Mandatare Ernst Sebesta, Carmen Jeitler-Cincelli, Stefan Szirucsek, Patrizia Wolkerstorfer und Hans Hornyik.

SPÖ-Gemeinderat Peter Preitler hätte sich eine Mietpreisbremse für alle 800 Gemeindewohnungen gewünscht, denn die Erhöhung der individuellen Mietpreisunterstützung sei „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“.

Mehr Geld für Jugend- und Sportvereine gefordert

Gemeinderat Gottfried Forsthuber (parteifrei) beantragte als Dringlichkeitsantrag mehr Geld für Jugend- und Sportvereine. „Kinder und Jugendliche sind von den Krisen der letzten Jahre besonders betroffen. Jugendvereine und Sportgruppen können einen wertvollen Beitrag leisten“, ist er überzeugt. Für 2023 solle den Badener Jugend- und den Sportvereinen die bisher zugesagte Förderung um 10 Prozent erhöht werden. Der Antrag wurde bis auf die Enthaltung der NEOS von allen angenommen. Forsthuber wurde aber von Szirucsek darauf hingewiesen, dass seine Forderung bereits „mehr als erfüllt“ sei, da die Basissubvention bereits erhöht worden sei. Also zog Forsthuber den Hauptantrag zurück, stellte jedoch die Abänderung, dass die Förderung für Jugendvereine und Jugendgruppen von Sportvereinen an den Verbraucherpreisindex automatisch angepasst werde.

In der Debatte zeigte sich erneut ein Riss in der Schwarz-Grünen Koalition, denn ÖVP-Stadträtin Stöckl-Wolkerstorfer kritisierte Sportstadtrat Stefan Eitler von den Grünen: „Seit drei Ausschusssitzungen kannst du uns nicht erklären, wie deine Förderrichtlinien funktionieren sollen.“ Die Stadträte Markus Riedmayer (SPÖ) und Jowi Trenner („Wir Badener“) zeigten sich hingegen zustimmend: „Der Antrag auf automatischen Teuerungsausgleich hat eine ganz andere Qualität. Ich empfehle die Annahme“, sagte Riedmayer, der Forsthuber für seine Initiative dankte.

Forsthuber appellierte: „Die Jugendvereine brauchen jetzt Unterstützung. Die Inflation frisst sonst die Förderung auf.“ Der Antrag wurde mit den Stimmen von ÖVP, Grüne und Neos (Enthaltung) abgelehnt. Interessantes Detail: Von Regierungsseite stimmte einzig Helge Krismer (Grüne) für den Abänderungsantrag, gemeinsam mit „Wir Badener“, SPÖ, FPÖ und Forsthuber.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.