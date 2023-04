Umwidmung am Kremesberg ist Geschichte

Die Gemeinderatssitzungen der Stadtgemeinde Berndorf erfreuen sich großer Zuschauerbeliebtheit, bieten sie doch allerhand an Unterhaltung und sogar, zwar ungewollt, aber immerhin, durchaus humorige Einlagen. Es werden auch großartige schauspielerische Höchstleistungen und Selbstinszenierungen einiger Mandatare geboten. So kam es, dass auch die Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 30. März, im Berndorfer Stadtsaal bestens besucht war.

Zwei große Themen beherrschten die Sitzung, und zwar die Mehrausgaben von 140.000 Euro für den Umbau des Kindergartens in der Klostermannstraße und der neue Vertrag bezüglich Neufeld und Kremesberg mit der Firma Mehlstaub – MBV Metall- u. Verarbeitungs-GmbH.

Koalition lehnte Hilfszuschuss ab

Die SPÖ brachte den Dringlichkeitsantrag ein, dass jeder anspruchsberechtigte Bürger wegen der enormen Teuerungen einen einmaligen Zuschuss von 250 Euro erhalten sollte. Der Dringlichkeitsantrag wurde mit den Stimmen der Koalition abgelehnt. Dazu Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP): „Ich stehe dem Zuschuss grundsätzlich positiv gegenüber, jedoch fehlten für einen Dringlichkeitsbeschluss die notwendigen Unterlagen, wie zum Beispiel die Zahl der möglichen Bezieher und die budgetrelevanten Zahlen. Die Ablehnung des Antrages bezog sich nur auf die Dringlichkeit, aber nicht auf den Antrag selbst. Wir brauchen aber dazu natürlich die nötigen Fakten.“

Rumplers Leitspruch: „Gut so“

Während der gesamten Gemeinderatssitzung war der Leitspruch von Bürgermeister Franz Rumpler „gut so“ – auch wenn es oft so gar nicht passen sollte, wie zum Beispiel bei den Mehrkosten für den Kindergartenzubau in der Klostermanngasse von 140.000 Euro, für die die nötigen Beschlüsse fehlten und bereits wie bei der Säulenhalle „niemand“ dafür verantwortlich sein will. Eine schwierige Aufgabe auch für den Prüfungsausschuss, nachdem eine Berndorfer Firma die Rechnung dazu legte. Trotzdem kämpfte sich der neue Obmann des Prüfungsausschusses Thomas Sames (FPÖ) durch, um Licht ins Dunkel zu bringen. Nachdem die Leistungen alle erbracht worden sind, empfahl der Prüfungsausschuss schlussendlich auch, die Zahlung zu tätigen. Wer die politische Verantwortung dafür übernehmen muss, ließ sich während der Sitzung nicht eindeutig klären.

Der neue Prüfungsausschussobmann Thomas Sames. Foto: Presseagentur Holzinger, Elfi Holzinger

Bürgermeister Franz Rumpler geriet auf jeden Fall in Ermangelung der nötigen Beschlüsse in Erklärungsnot: „Durch den Zeitdruck und baulich erschwerende Umstände wie mangelhafte Höhenkonten oder kaputte Bäume, die entfernt werden mussten, sind größere Volumen und Flächen zu gestalten notwendig gewesen. Mir war hier wichtig, den Kindern einen kindgerechten Garten zu gestalten und den Eltern die Betreuungsplätze zeitgerecht zur Verfügung zu stellen. Leider hat der damals zuständige Kommunalpolitiker hierzu einiges verabsäumt. Die Beschlussfassung wird, wie vom Prüfungsausschuss empfohlen, in den nächsten Sitzungen nachgeholt“, erklärte Rumpler.

Er bedanke sich beim Prüfungsausschuss für die Überprüfung des Zu- und Umbaus des Kindergartens Klostermanngasse: „Alle Rechnungen seien schlüssig und sachlich korrekt, sinnvoll und zweckmäßig“, meint er in einem Statement.

Neuer Vertrag mit Mehlstaub – Bürgermeister übergab Vorsitz

Beim nächsten großen Thema übergab Bürgermeister Franz Rumpler wegen Befangenheit an den dienstältesten Stadtrat Erich Christian Rudolf (SPÖ) den Vorsitz. Und zwar ging es um die Neu- und Zusammenfassung der umstrittenen Verträge der Stadtgemeinde Berndorf mit der Firma Mehlstaub – MBV Metall- u. Verarbeitungs-GmbH bezüglich der Umwidmungen am Kremesberg im Zuge des Hochwasserverbaues in St. Veit. Dazu konnte für die Stadtgemeinde Berndorf nun ein neuer Vertrag gefertigt werden, der alle früheren Abmachungen für null und nichtig erklärt.

Mit diesem neuen Vertrag ist auch die Umwidmungsgeschichte am Kremesberg Geschichte. Der neue Vertrag sieht wie folgt aus: Die Stadtgemeinde Berndorf erwirbt von der Firma Mehlstaub – MBV ein Grundstück in St. Veit zum Kostenpunkt von 570.000 Euro, davon bezahlt die Firma Mehlstaub einen Zuschuss für den Kanalbau von 50.000 Euro, den Infrastrukturbeitrag von 120.000 Euro und die Aufschließungsabgabe von 238.000 Euro. Also bleibt der Stadtgemeinde Berndorf ein Kostenfaktor von 162.000 Euro über. Auf dem Grundstück soll eine Begegnungs- und Freizeitzone für die Bevölkerung entstehen.

Dazu erklärt Rumpler: „Durch die Auflösung des Konvoluts an Verträgen und Neufassung aller Verträge über den Kremesberg und Neufeld wurde wieder Klarheit geschaffen, die neuen Beschlüsse sind klar nachvollziehbar. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit bedanken. Damit ist der Hochwasserschutz gesichert, die Sartoryinsel kann als Freizeitzone errichtet werden und heimische Firmen haben die Möglichkeit, sich im Neufeld anzusiedeln, um Arbeitsplätze in Berndorf zu schaffen.“

Für Erstaunen und auch das eine oder andere verhaltene Lachen sorgte das Tohuwabohu wegen der Vergabe von goldenen Ehrennadeln. Letztendlich kam die gesamte Gemeinderatssitzung keinesfalls „gut so“ rüber, sondern eher mit dem Gefühl, dass viele Mandatare samt dem Bürgermeister der Gemeindeordnung nicht kundig sind.

