Wenn die Traiskirchner FPÖ heute, Dienstag, vor Medienvertretern offiziell ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl präsentiert, dann sind durchaus Überraschungen auf der Liste zu finden.

Jandrin. Reinhard Langthaler zieht sich von der Spitze zurück.

Denn neben Stadtrat Anton Lojowski, seit mittlerweile zwei Jahrzehnten FPÖ-Vertreter in Traiskirchen, gibt es gleich auf Position zwei ein neues Gesicht: Kripo-Beamter Thomas Felbermayer aus Oeynhausen, auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, soll neben Lojowski die neue Doppelspitze der FPÖ bilden. „Darüber hinaus sind alle bisher amtierenden Gemeinderäte mit dabei“, erklärt Lojowski im NÖN-Gespräch. Einzige Ausnahme: Klubobmann und Gemeinderat Reinhard Langthaler, der im Vorjahr zum Chef der „Freiheitlichen Wirtschaft“ in Niederösterreich bestellt wurde, rückt auf der Kandidatenliste weiter nach hinten. Er will sich ganz auf seine neue Funktion konzentrieren, wie er gegenüber der NÖN darlegt: „Mir ist es wichtig, sich zu hundert Prozent für eine Aufgabe einzusetzen. Als Unternehmer liegt mir Niederösterreichs Wirtschaft einfach am Herzen. Ich wollte nicht durch Mehrfachfunktionen eine Position vernachlässigen“, erklärt er. Mit Thomas Felbermayer habe man einen „ausgezeichneten Mitstreiter“ finden können, der seine Agenden übernehmen könne: „Die gesamte Kandidatenliste ist mit vielen neuen herausragenden Persönlichkeiten besetzt“, ist Langthaler überzeugt. „Ich wünsche dem gesamten Team das Allerbeste und stehe selbstverständlich auch zukünftig mit Rat und Tat zur Verfügung.“

privat Thomas Felbermayer soll an zweiter Position der FPÖ kandidieren.

Thematisch haben die Stadt-Freiheitlichen die Pflöcke bereits eingeschlagen: Neben der Förderung der Lebensqualität in Traiskirchen wolle man sich, so Stadparteichef Lojowski, sozialem Wohnraum sowie dem Bewahren von Traditionen widmen. „Und natürlich treten wir als Kontrollpartei an, die diese Funktion auch im künftigen Gemeinderat übernehmen wird!“

Der Gemeinderat besteht derzeit aus 37 Mandaten, davon besetzt die SPÖ 28, die FPÖ fünf, die ÖVP drei und die Grünen eines. Die SPÖ stellt neun Stadträte, ÖVP und FPÖ je einen.