Der frühere SPÖ-Gemeinderat Marcus Meszaros-Bartak, zuletzt fraktionslos, kandidiert bei der Wahl am 26. Jänner mit einer eigenen Liste. „Es hat so großen Zuspruch gegeben, ob ich etwas mache, dass ich mir gedacht habe, es zu probieren“, erklärt er zur NÖN. „In kürzester Zeit habe ich ein paar hundert Unterschriften gesammelt und eine neue Liste aus Badener Kandidaten zusammengestellt“, erzählt er. Man habe sich zu einem überparteilichen Team zusammengefunden und die Liste „Unser Baden bis 2025 #meszaros“ gegründet. Der Kürzel am Wahlzettel wird „BN25“ lauten.

Andreas Fussi Wähler aktiv einbinden

Meszaros-Bartak sieht aufgrund der neuen Liste die große Chance, dass die Wahlbeteiligung erhöht wird und der Einzug in den Gemeinderat gelingt. „Es gibt eine ungeahnte Freude, bei uns mitzumachen, das taugt mir“, freut er sich über den Zuspruch und wird diese Freude weiter vermitteln. Man will die positive Stimmung mit positiven Themen verknüpfen. Die neue Liste ist offen für alle, wobei Meszaros-Bartak betont: „Wir sind den Badener Bürgern verpflichtet, egal welches Bedürfnis. Unser Motto ist: In Baden leben, arbeiten und einkaufen!“ Wenn der Einzug in den Gemeinderat gelingt, stehe einer Parteigründung nichts im Wege. „Wir sind eine Gruppe Badener Bürger über alle Parteien hinweg.“ Details zu Kandidaten und Themen werden Mitte Jänner bekannt gegeben. Wer mitgestalten möchte, kann sich über die Homepage www.bn25.at informieren.