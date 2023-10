Start in die neue Periode im Triestingtal

Am Mittwoch fand im Eventcenter Leobersdorf der Gemeindetag der LEADER-Region Triestingtal+ statt. Über 100 Gäste folgten der Einladung zu Information und Vernetzung. Zum ersten Mal waren auch die sechs neuen Mitgliedsgemeinden dabei (Blumau-Neurißhof, Teesdorf, Tattendorf, Alland, Klausen-Leopoldsdorf und Heiligenkreuz). Mit Vergrößerung bekam die Region ein Plus-Zeichen an das Triestingtal. Das wird fortan auch in einem neuen Logo wiedergegeben.

Nach den Begrüßungen von Liste Zukunft Bürgermeister Andreas Ramharter, LEADER-Obmann Josef Balber und den Grußworten von Bezirkshautfrau-Stellvertreter Martin Hallbauer gab es einen spannenden Impulsvortrag von Conny Wernitznig. Die Geschäftsführerin des Regionalvereins Mühlviertel Kernland präsentierte anhand praxisnaher Beispiele, wie Regionalentwicklung den Zusammenhalt stärken kann und was der soziale Mehrwert von LEADER ist. Das anschließende Podiumsgespräch zu den vier Schwerpunkten der neuen LEADER-Periode moderierte Geschäftsführerin Anette Schawerda. Zu jedem Schwerpunkt wurde ein Repräsentant geladen. Im Gespräch waren ÖVP Bürgermeister Josef Balber zum Thema „Steigerung der Wertschöpfung“, Petra Hirner von Natur im Garten zu Biodiversität, Stephanie Pirkfellner als Ehrenamtliche zur „Stärkung des Gemeinwohls“ und Jakob Fröhling, als KEM-Manager zu „Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel“.

Im Rahmen der Diskussion zu den vier Schwerpunkten wurde das Programm der neuen LEADER-Periode vorgestellt. Dies ist der Rahmen für Projektinitiativen aus den 18 Mitgliedsgemeinden, die für LEADER-Förderungen eingereicht werden können.

Der inhaltliche Teil des Abends endete mit dem Aufruf an jung und alt sich aktiv in der Region zu engagieren, Mitmenschen zu unterstützen und sich mit Projektideen ans LEADER-Büro zu wenden.