Die Leiterin der Wohngruppe, Nicole Cerny, weiß: „Die Jugendlichen haben alle ihr Päckchen zu tragen. Angesichts dieser Tatsache ist es erstaunlich, wie ruhig bis jetzt alles verlaufen ist, ohne Komplikationen, ohne dass einer der Buben eine kinderpsychatrische Betreuung gebraucht hätte.“

Zwischen 13 und 18 Jahren sind die Jugendlichen alt, die in der betreuten Wohngruppe untergebracht sind. Sie können aus diversen Gründen nicht bei ihren Eltern aufwachsen, für viele gehörten regelmäßige Besuche in ihrem ursprünglichen Zuhause trotzdem fix dazu. Zu Beginn der Krise wurden die Ausgehbeschränkungen besonders streng eingehalten, „wir sind als Gruppe ja ein besonders sensibler Bereich, es wäre sehr schlimm gewesen, wenn einer der Burschen erkrankt wäre, das hätte sehr restriktive Folgen für alle anderen gehabt“, weiß Cerny. Dominierte zu Beginn der Krise, als alle sich an das Wort Corona noch gewöhnen mussten, eher eine Stimmung, alles nicht ernst zu nehmen, überwog bald bei vielen Buben das Gefühl, einer höheren Macht schutzlos ausgeliefert zu sein, was aufgrund der Tatsache abgeleitet werden konnte, dass viele der Jungs ihr Wissen über den Virus aus sozialen Netzwerken bezogen.

Auch ein Lernprozess: Fake-News erkennen

„Da waren natürlich viele Fake-News dabei, wir haben uns dann hingesetzt und besprochen, wo kann ich mir seriöse Informationen herholen, was kann zutreffen und was nicht“, berichtet Cerny. Im nächsten Schritt ging es darum, die Herausforderungen des Homeschoolings zu bewältigen und langsam Aktivitäten, stets rechtlich abgesichert, zu setzen, um die Buben vor dem Lagerkoller zu bewahren. „Es hat sich sehr gut bewährt, wenn ältere Burschen den Jüngeren beim Lernen helfen“, sagt Cerny. Als Wohngruppe sei man keine Familie, auch das Auto mit Innsbrucker Kennzeichen – die Zentrale von SOS Kinderdorf ist in Innsbruck – erregt auf Parkplätzen vor Lebensmittelgeschäften oft Aufmerksamkeit.

„Ich habe unseren Betreuern stets eine Bewilligung ausgestellt, dass sie mit den Kindern unterwegs sein dürfen. Und mehr als ein Betreuer mit einem Buben waren es nie“, sagt Cerny. Fakt ist aber auch: „Den Buben fehlen ihre Freunde aus der Schule. Einer hatte sich ein wenig verliebt, aber die Eltern des Mädchens haben gemeinsam mit uns klar gestellt, dass Treffen jetzt nicht möglich sind. Ich habe zum Burschen aber gesagt: ‚Wenn sie die Richtige ist, dann wird das auch nach den Ausgehbeschränkungen noch was‘.“