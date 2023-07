Verein TRIDOK hilft Frau, damit diese menschenwürdig wohnt

In Berndorf wohnt eine ältere, hilfsbedürftige Frau (Name der Redaktion bekannt), die sich selbst schwertut, um Hilfe zu bitten. Die Frau pflegte 24 Jahre lang ihre Eltern und schaffte nicht mehr den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben, zumal man mit 58 Jahren und wehen Füßen am Arbeitsmarkt auch fast keine Chance mehr hat. Jahrelang wusste sie auch nicht, dass man sich als pflegender Angehöriger selbst versichern kann.

Selbst das Fenster vom Schimmel befallen

Die Frau wohnt in einer schimmeligen Gemeindewohnung, wo sich sogar schon beim Fenster der Schimmel angesetzt hat. Mit 530 Euro Arbeitslosenunterstützung (190 Euro Miete bezahlt das Sozialamt) kann man auch keine großen Sprünge machen. Dementsprechend schauen auch ihre Möbel und das Inventar aus, obwohl alles gepflegt ist, ist es doch sehr in die Jahre gekommen. Geheizt wurde nur, wenn geduscht wurde, weil einfach das Geld für das Heizmaterial nicht aufgebracht werden konnte, außerdem explodierten in letzter Zeit zusätzlich wie bei allen die Stromkosten, auch aufgrund der Heizgeräte, die schon 30 Jahre auf dem Buckel haben.

„Mehr Geld gibt es nicht“ hieß es am Sozialamt Baden, so fand sich die Frau mit ihrem Schicksal ab und haust in der Wohnung mit ihren zwei Meerschweinchen mehr schlecht als recht.

Der Verein TRIDOK erfuhr zufällig von der Not der alten Frau und suchte sie auf, um Hilfe anzubieten. Die Gemeinde wurde kontaktiert, wegen einer Wohnungssanierung, die Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) auch zusagte. Spender wurden organisiert, die Caritas um Hilfe gebeten, Formulare ausgefüllt, Kontakte geknüpft und die ersten Erfolge stellten sich schon ein. Gemeinderat Günter Bader (SPÖ) und Stadtrat Jürgen Schrönkhammer (SPÖ) spendeten der Frau einen neuen Boiler, worüber die Freude sehr groß war. Ob der Frau Mindestsicherung zusteht, das versucht der Verein TRIDOK mit Hilfe der Caritas gerade herauszufinden.