Peerstag für die „Neuen“ am BG/ BRG Frauengasse Baden

Einen spannenden Vormittag erlebten die Schüler der 1. Klassen am BG/BRG Frauengasse am „Peerstag“. Die Peers (Oberstufenschüler und -Schülerinnen mit einer speziellen Coaching-Ausbildung) hatten unter der Leitung von Professorin Tina Hagmann für die Jüngsten an der Schule Kennenlernspiele und gruppendynamische Aufgaben vorbereitet, um den Kindern den Einstieg ins Gymnasium und in eine neue Gemeinschaft zu erleichtern.

„Das historische Florastöckel, ein Teil des Schulkomplexes, wurde durch Kinderlachen und eine fröhliche Stimmung bei jüngeren und älteren Schülern belebt. Die Auflockerung im Schulalltag hat offensichtlich allen Spaß gemacht!“, freut sich Direktorin Sonja Happenhofer.